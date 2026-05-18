Общая сумма перерасчета составила почти 390 тыс. рублей.

Муромская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.В ходе проверки установлено, что в отопительном сезоне 2025–2026 годов жители нескольких многоквартирных домов на улицах Октябрьская, Мечникова, Льва Толстого, Артема и других сталкивались с перерывами в подаче горячей воды и отопления, превысившими допустимые сроки.По выявленным нарушениям прокуратура внесла представление руководителю ресурсоснабжающей организации, а в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 7.23 КоАП РФ.По требованию надзорного органа теплоснабжающая организация произвела перерасчет платы за ненадлежащим образом оказанные коммунальные услуги.