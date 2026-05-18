Пара из Селивановского округа отправится на III Всероссийскую свадебную церемонию.

Во Владимирской области пары готовятся к III Всероссийскому свадебному фестивалю в Национальном центре «Россия», который пройдет с 7 по 9 июля.Одними из первых участников станут Иван и Полина из Селивановского округа.Их история развивалась как сюжет фильма: Полина пела, а Иван танцевал на сцене в Красной Горбатке. Они часто обменивались взглядами, но долгое время даже не знали имен друг друга.Искра зажглась в парке Землянина, а под Новый год Иван сделал Полине предложение, сообщили в министерстве по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов ВО.