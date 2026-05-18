Цель выезда — контроль исполнения предыдущих поручений.

В минувшие выходные временно исполняющий полномочия главы города Сергей Волков совершил рабочий выезд в Верхнюю и Нижнюю Дуброву, чтобы лично проконтролировать ситуацию на месте.Ранее по результатам проверок по этим улицам были даны конкретные поручения. В ходе выезда оценивали, в какой степени они выполнены и что требует доработки.Особое внимание уделили вопросу переноса или установки новой контейнерной площадки у дома Нижняя Дуброва, 23 — рассматривали несколько возможных локаций и варианты организации вывоза отходов.Также обсудили уход за зелеными насаждениями: жители жалуются на наличие сухостоя, необходимость кронирования и одно аварийное дерево с ветками, представляющими угрозу для машин и пешеходов.Проблема признана приоритетной: повреждение автомобилей или травмы людей недопустимы, поэтому работы по обезопасиванию требуют оперативного решения.Ранее в районе отремонтировали ряд лестничных маршей, но глава отметил, что проведенный ремонт носит временный характер и требуется капитальная реконструкция.Сергей Волков поручил профильным управлениям подготовить проект капитального ремонта лестниц, определить сроки и ответственных исполнителей.Администрации, обслуживающим организациям и инициативным жителям дано задание совместно проработать варианты размещения новой контейнерной площадки и выработать рекомендации по содержанию деревьев.По итогам инспекции назначены ответственные и установлены контрольные сроки для устранения выявленных нарушений и реализации согласованных мер.Администрация города подтвердила готовность к диалогу с жителями и намерена продолжать работу по улучшению дворового пространства и повышению безопасности городских территорий.