Ремонт домиков для уток завершен.

Пруд на улице Комиссарова давно стал одним из самых посещаемых мест Владимира.Там можно позаниматься на спортплощадке, прогуляться с детьми или отдохнуть в беседке в тишине.Главные жители пруда — многочисленные утиные семьи, которые привлекают внимание отдыхающих.Чтобы птицам было комфортно и безопасно, сотрудники МКУ «Зеленый город» ежегодно проводят ряд работ.Перед морозами домики аккуратно убирают на хранение. В зимний период их ремонтируют и обновляют. 18 мая отремонтированные шале сотрудники МКУ «Зеленый город» вернули на прежние места у пруда.Эти домики — не только украшение, но и надежные укрытия, где утки и их птенцы могут спрятаться и отдохнуть.