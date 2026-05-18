Центральная часть Гусь-Хрустального преображается буквально на глазах. Так, по проекту «Формирование комфортной городской среды» подрядчики благоустраивают набережную городского озера. Работы здесь планируется закончить уже к осени.

Центральная часть Гусь-Хрустального преображается буквально на глазах. Так, по проекту «Формирование комфортной городской среды» подрядчики благоустраивают набережную городского озера. Работы здесь планируется закончить уже к осени.А на днях специалисты приступили к сносу здания на улице Калинина, в котором в советское время располагались почта и телеграф, а позже — казначейство и служба единого заказчика.Городские власти пытались продать строение. От новых владельцев требовалось привести здание в надлежащий вид, отремонтировать фасад и сделать инженерные коммуникации. Однако желающих не нашлось, и было принято решение о сносе.Когда участок зачистят, можно будет объединить его с площадью Свободы, где по проекту «Формирование комфортной городской среды» уже провели масштабные работы по благоустройству. В частности, здесь уложили новую брусчатку, установили лавочки и обновили освещение. Также появились уникальные арт- объекты, в том числе символ города Гусь и скульптура основоположника стекольной промышленности города Акима Мальцова.Кстати, селфи с основателем города делает местная молодёжь, которой по душе положительные изменения в жизни Гусь-Хрустального.«Я, как руководитель федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в нашем регионе, вместе с главой города Алексеем Соколовым, депутатами горсовета стараюсь сделать все возможное, чтобы мечты жителей сбылись. Вместе с тем, лично контролирую реализацию всех проектов и качество выполненных работ. Движемся дальше!» — отметил дупутат Госдумы РФ на своей странице в соцсети.