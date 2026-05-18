К юбилею Международного дня музеев города Владимирской области оказались в топе туристических маршрутов.

18 мая отмечается Международный день музеев. Решение об учреждении праздника было принято в 1977 году. В 2026 году праздник отмечается в юбилейный 50-й раз.Российский сервис бронирования ТВИЛ.РУ сопоставил перечень городов с большим числом музеев и данные о популярных направлениях 2026 года. В расчет не включили Москву и Санкт‑Петербург как лидеров по числу музеев, поэтому в верхней части рейтинга оказались Казань, Нижний Новгород и Калининград.Владимир занял седьмое место, а Суздаль замыкает десятку лучших направлений для музейных прогулок в мае.Десятка популярных направлений (средняя стоимость за ночь / средняя продолжительность поездки):- Казань, Татарстан — 6174 р. / 3 ночи;- Нижний Новгород, Нижегородская область — 6696 р. / 2 ночи;- Калининград, Калининградская область — 4166 р. / 4 ночи;- Севастополь, Крым — 3687 р. / 4 ночи;- Екатеринбург, Свердловская область — 4433 р. / 4 ночи;- Тула, Тульская область — 5942 р. / 2 ночи;- Владимир, Владимирская область — 4719 р. / 3 ночи;- Псков, Псковская область — 5875 р. / 2 ночи;- Великий Новгород, Новгородская область — 5156 р. / 3 ночи;- Суздаль, Владимирская область — 5532 р. / 2 ночи.