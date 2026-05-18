Во Владимирской области вновь пройдёт престижная многодневная велогонка «Россия», объединяющая города по всей стране. Регион готовится принять у себя один из этапов этого грандиозного спортивного события, инициированного Правительством Российской Федерации. Об этом поделились в облправительстве. Велогонка «Россия» включает восемь этапов, которые пройдут в девяти городах страны с мая по сентябрь, собирая более 2 тысяч участников.