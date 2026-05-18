Дело передано в Ленинский районный суд Владимира.

Заместитель прокурора Владимира утвердил обвинительное заключение в отношении 23‑летнего гражданина Узбекистана. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека.По версии следствия, в марте этого года обвиняемый по просьбе знакомого на своей Газели доставил мебель из Подмосковья во Владимир. Во дворе на улице Верхняя Дуброва водитель стал сдавать назад, не убедившись в безопасности маневра. Проехав несколько метров, он услышал крик и остановился — под колесами оказалась 85‑летняя женщина, шедшая по пешеходной дорожке.Соседи и сам водитель пытались оказать пострадавшей первую помощь, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Женщина скончалась до приезда скорой помощи.Обвиняемый полностью признал вину. По части 3 статьи 264 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы.