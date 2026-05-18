Чистота и безопасность родника зависят от каждого.

Временно исполняющий полномочия главы города Сергей Волков в минувшие выходные посетил Казанский родник в рамках рабочего выезда. Ранее он уже указал подрядчику на выявленные недостатки и потребовал их устранить.На данный момент остаются вопросы, требующие доработки. Волков поручил подрядчику найти решение, чтобы вода из родника не разливалась под лестницу, и исправить другие недочеты.Зимой жители вешали кормушки на близлежащие деревья, что привлекло не только птиц, но и грызунов. Кормушки убрали, сейчас ведутся работы по уничтожению грызунов.18 мая запланирована дератизация территории вокруг родника. Администрация города просит соблюдать меры предосторожности. Санобработки проводятся в соответствии с требованиями и на безопасном расстоянии, поэтому не влияют на качество воды. На постоянной основе берутся пробы воды из источников родника.