В Лунево с участка многодетной семьи перемещена незаконная опора ЛЭП.

Прокуратура города Владимира проверила соблюдение земельного аконодательства, после жалобы одного из местных жителей.Выяснилось, что на участке, который выделили многодетной семье заявителя в микрорайоне Лунево, незаконно установили опору линии электропередачи.Этот объект мешал семье полноценно владеть землей и распоряжаться ею по своему усмотрению.Чтобы восстановить нарушенные права, прокурор внес представление руководителю электросетевой компании.После рассмотрения этого документа опору ЛЭП демонтировали и перенесли за границы земельного участка.