С начала года в Подмосковье на грани банкротства оказалось 11 компаний-застройщиков, сообщает агентство Москва со ссылкой на пресс-службу областного Главгосстройнадзора.

В отношении этих компаний сначала ввели процедуру наблюдения, а затем начали производство банкротства и назначили конкурсных управляющих.Основные причины, которые привели к банкротству, - задолженность по расторгнутому договору долевого участия, задолженность перед юридическим лицом или же неисполнение обязательств по кредитному договору.