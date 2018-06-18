В ее жизни было не меньше резких поворотов, чем в сериале Улицы разбитых фонарей, где Анастасия Мельникова практически сроднилась с ролью своей героини. В программе Судьба человека она рассказала, как в 18 собиралась в монастырь, а в 22 года едва не осталась инвалидом после страшной аварии.

В ее жизни было не меньше поворотов и трагических обстоятельств, чем в известном сериале "Улицы разбитых фонарей", где Анастасия Мельникова практически "сроднилась" с ролью своей героини – следователя Абдуловой, которую играла 18 лет.Когда же самой Мельниковой было 18, она потеряла жениха: бывший сокурсник ее мамы умер от сердечного приступа прямо перед свадьбой. Анастасия столь тяжело переживала его смерть, что собиралась уйти в монастырь, но священник отговорил ее от этого шага, сказав, что к ним приходят не от горестей или напастей, а, наоборот, от "удовлетворенности, умиротворения и счастья".Новое испытание обрушилось на нее в 22 года. Тогда Анастасия Мельникова попала в страшную аварию, после которой оказалась парализована, без речи и памяти.Врачи тогда говорили, что ходить она больше не будет никогда, но Настя своим стремлением выжить и встать на ноги опровергла вердикт медиков. Как опровергла и утверждение, что у нее никогда не будет детей.Несмотря на заверения, что не сможет стать матерью, актриса "вымолила", как она говорит, дочь Машу. Однако имя отца ребенка Анастасия скрывает – говорит, что если он сам захочет, тогда обо всем и расскажет.А в 2002 году, когда на свет появилась Машенька, в роддом актрису отвозил коллега по знаменитому сериалу Алексей Нилов, а встречал Сергей Селин.Анастасия признается, что обожает мужское внимание, но дала себе слово не думать о личных отношениях, пока Маша не выйдет замуж, поскольку для нее счастье дочери – главное.Почему актриса отказалась от ролей на Бродвее, какие условия ставил ей бывший муж Вячеслав Тельнов и почему они расстались, как пошла против воли родителей – талантливых врачей, не желавших видеть ее актрисой, кто был виновником аварии, из-за которой она едва не осталась инвалидом? Об этом Анастасия Мельникова рассказала Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".