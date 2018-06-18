Германия с большим скептицизмом относится к предложению Петра Порошенко принять участие в консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины взамен отказа от Северного потока-2. Об этом в прямом эфире программы 60 минут заявил известный немецкий политолог Александр Рар.

Германия с большим скептицизмом относится к предложению Петра Порошенко принять участие в консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины взамен отказа от "Северного потока-2". Об этом в прямом эфире программы "60 минут" заявил известный немецкий политолог Александр Рар.От предложения Украины мы уже отказались. Это новость сегодняшнего дня. Завтра об этом говорить уже не будут."В Германии дали зеленый свет "Северному потоку-2", и в последний момент идти на новые переговоры, которые затянутся не годы, никто не согласится. Кроме того, до сих пор не понятно, хочет ли украинское государство, которое сидит на трубе, отказаться от денег, которые зарабатываются на транзите российского газа. До сих пор не хотели", — подчеркнул Александр Рар.По его мнению, создание консорциума по управлению газотранспортной системой Украины может поддержать только Польша, которая выступает против Nord Stream. Но Германия, Финляндия и Швеция уже выдали разрешение на строительство газопровода.ГТС Украины требует дорогостоящей модернизации. Вполне вероятно, что скоро никакой газ просто физически нельзя будет прокачивать по этим трубам, потому что они ржавеют, приходят в негодность. в Европе понимают, что "Северный поток-2" станет гарантией того, что поставки газа в Европу не прекратятся.Президент Украины Петр Порошенко пригласил Германию к участию в международном консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины, однако только при условии ее отказа от "Северного потока-2". Он заявил, что намерен создать в ЕС группу для остановки реализации "Северного потока-2".Украина опасается потерять доходы от транспортировки российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит истекает в конце 2019 года. В этой связи Украина категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории.Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Топливную магистраль планируется построить рядом с "Северным потоком".Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.