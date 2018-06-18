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<a href="http://33live.ru/novosti/18-06-2018-amerikanskaya-tesla-opyat-zagorelas-pryamo-na-xodu.html" target="_blank">Американская Tesla опять загорелась прямо на ходу</a> - Электромобиль Tesla Model S вспыхнул во время движения на одной из улиц Лос-Анджелеса. Причина возгорания устанавливается, но точно известно, что пожар произошел не в результате аварии. За рулем в этот момент был известный кинорежиссер.