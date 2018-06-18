Соединенные Штаты разрабатывают новую артиллерийскую установку M777ER, которая сможет стрелять на 70 километров, пишет издание Warrior Maven со ссылкой на собственные источники в вооруженных силах США. Орудие, по данным журналистов создается в качестве ответа на российскую модернизированную гаубицу Мста-СМ.

Соединенные Штаты разрабатывают новую артиллерийскую установку M777ER, которая сможет стрелять на 70 километров, пишет издание Warrior Maven со ссылкой на собственные источники в вооруженных силах США. Орудие, по данным журналистов, создается в качестве ответа на российскую модернизированную гаубицу "Мста-СМ". Как раз сейчас она поступает на вооружение армии РФ.На самом деле известно о новой M777ER уже около двух лет. Новость о начале ее разработки была опубликована на официальном сайте сухопутных войск США еще в середине марта 2016 года. А в начале 2017 года там же появилась информация, что артсистема готова и инженеры "Пикатинни арсенала" испытывают ее на полигоне "Юма" в штате Аризона.Что интересно, никто из разработчиков даже не упоминал, будто новая пушка создается в качестве ответа на артсистему "Мста-СМ". Тем более что американское орудие – буксируемое, а российское – самоходное. Да и ставку они делают на абсолютно разные качества.Так, разработчики "Мсты-СМ" установили на нее новую систему заряжания и современный комплекс управления огнем. В итоге скорострельность орудия увеличилась с 8 до более чем 10 снарядов в минуту и повысилась точность их попадания. Дальность огня осталась той же: обычный осколочно-фугасный боеприпас – 20 километров, управляемым – 29 километров.У M777ER автомата заряжания нет, снаряды приходится подносить вручную. Поэтому даже если артиллеристы стараются изо всех сил, больше 4-5 выстрелов в минуту пушка вряд ли сделает. Низкую мобильность и невысокий темп огня планируют компенсировать большой дальность. Для этого инженеры увеличили длину орудия и собираются применять управляемые снаряды.