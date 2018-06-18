Традиционные скачки на приз радио Монте-Карло собирают сливки общества. Красивые платья, изящные шляпки, обильно уставленные яства и питиями столы – все это располагает к празднику. Но для Юрия Антонова день сразу не задался.

Традиционные скачки на приз радио "Монте-Карло" собирают сливки общества. Красивые платья, изящные шляпки, обильно уставленные яства и питиями столы – все это располагает к празднику. Но для Юрия Антонова день сразу не задался.Приехавший на московский ипподром вышел из машины прихрамывая и опираясь на костыль. Все-таки 73 года – серьезный возраст. Да и жаркий день явно не лучшим образом сказался на самочувствии грузного артиста. Подойти на пресс-вол и минуту попозировать журналистам певец отказался – "писак" он ненавидит. А они, зная его непростой характер с ним уже и не связываются.И только юная журналистка, незнакомая еще с норовом мэтра, подбежала к нему с невинными, как сама думала вопросами. Мол, Юрий Михайлович, как готовились к скачкам, на кого будете ставить, что вам нравится больше – скачки, конкур или выездка. Артист изменился в лице и стал кричать: "Мне это не интересно! Идите своей дорогой!" Журналистка ошарашенно лепетала: "Юрий Михайлович, я прошу прощения..." А певец топнул здоровой ногой: "Отойдите отсюда, я все сказал!"Такое поведение Народного артиста вряд ли имеет логичное объяснение. К тому же если ты считаешь себя звездой, то и вести себя должен так, чтобы люди к тебе тянулись. Если журналист подходит к тебе с вопросами, то ты должен стоять и отвечать, стоять и отвечать. Тем более, журналистка не пыталась выведать у Антонова никаких интимных тайн. Да и какие тайны в 73 года...Несколько лет назад Антонов сцепился с байкером на автозаправке – певец на джипе возмутился тем, как поставлен мотоцикл.Хотя его владелец просто отлучился в кассу, чтобы оплатить бензин. В итоге завязалась драка. Соседи по даче тоже отзываются об исполнителе хита "Летящей походкой" как о скандалисте. Но Антонова твердит, что это все ерунда и наветы. Мол, прессе надо, чтобы скандалы не затихали, вот и травят его. "Газеты, каналы делают на этом рейтинг, вот и вцепляются, как собаки, в тело человека и начинают его терзать. Забывают о том, что артисты – такие же люди, как все. Я не робот, я человек", – заявил он в одном из интервью.