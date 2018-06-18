Сбивший на тротуаре Ильинки пешеходов водитель Яндекс.Такси Чынгыз Анарбек уулу арестован на два месяца до 16 августа. Такое решение приняла судья Таганского суда Москвы Наталия Ларина.

Сбивший на тротуаре Ильинки пешеходов водитель Яндекс.Такси Чынгыз Анарбек уулу арестован на два месяца до 16 августа. Такое решение приняла судья Таганского суда Москвы Наталия Ларина.Свою вину уроженец киргизского Джалал-Абада признал. Он раскаивается в содеянном. Машину выходец из Киргизии взял в аренду. Он устроился работать в такси только месяц назад, чтобы расплатиться с долгами. При этом работал на износ, сообщает РИА Новости. В день аварии он провел за рулем 20 часов подряд. При этом примерно в таком экстремальном режиме водитель такси работал все последнее время. До тех пор, пока не перепутал педали газа и тормоза.Виновник ДТП в зале суда попросил прощения у пострадавших и их родственников за случившееся. С места происшествия он пытался скрыться. Как потом объяснил Чынгыз Анарбек уула, он опасался расправы над собой.Уроженцу Киргизии грозит два года заключения и лишение водительских прав. Защита водителя просила не брать его под стражу. В поддержку этого варианта выступило посольство Киргизии. Киргизское посольство готово было выступить гарантом того, что Чынгыз Анарбек уула не скроется от российского правосудия на родине, а также предоставить ему временное жилье, где он сможет находиться под домашним арестом. Кроме того, киргизские дипломаты рассчитывают, что если был нанесен не тяжкий вред здоровью потерпевших, то уголовное дело не должно возбуждаться.16 июня на Ильинке водитель такси сбил восемь человек. Среди них две туристки из Мексики, двое граждан Азербайджана, украинец и двое россиян.Анализы подтвердили, что в момент ДТП водитель такси был трезв. Водительские права Чынгыз Анарбек уулу получил в Киргизии в 2013 году.