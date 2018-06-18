Неделя начнется на растущей Луне, а это время наиболее подходит для начала новых дел, особенно рассчитанных на долгий срок. Исключение – вторая половина четверга и начало пятницы, когда будут 9 лунные сутки. Это время не подходит ни для каких начинаний, покупок и даже советов с другими людьми. Проведите эти дни спокойно.

Неделя начнется нарастущей Луне, а это время наиболее подходит для начала новых дел, особеннорассчитанных на долгий срок. Исключение – вторая половина четверга и началопятницы, когда будут 9 лунные сутки. Это время не подходит ни длякаких начинаний, покупок и даже советов с другими людьми. Проведите эти дниспокойно.Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центрапрогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.ОВЕНВ первую половину недели, как бы вамни хотелось выделиться, лучше побыть на подхвате, а не строить из себя важную персону. Смирите, хоть временно, свою гордыню. Вторую половину недели можнопосвятить коллективным мероприятиям. Если на выходных вас пригласятпринять участие в экстремальных приключениях, откажитесь.ТЕЛЕЦНаступившая неделя начнется для вас сбольшого плюса. Уже в понедельник вы почувствуете прилив творческой энергии,которая не оставит вас в ближайшие дни. Начиная с четверга энергии поубавится –придется заниматься простой рутинной работой. На выходных обязательно уделитевремя своей второй половинке.БЛИЗНЕЦЫВозможно, с самого первого дня неделивам будет не до рекордов в производственном соревновании – много сил могутзанять неотложные домашние дела. Зато вторую половину недели вы можетепотратить, как вам заблагорассудится – это время для творчества, любви иотдыха. На выходных займитесь своим драгоценным здоровьем.РАКНеделя должна начаться для васактивно, правда, эта активность будет, скорее, не физической, а ментальной.Ожидается много встреч, поездок и общения, но не все из этого будетдействительно полезным. Вторая половина недели будет не в пример спокойнее.Выходные должны пройти для вас на ура – весело и ярко.ЛЕВВозможно, под конец предыдущей неделивы зарекомендовали себя незаменимым тружеником, поэтому уже в понедельник выможете рассчитывать на заслуженную награду. Вся неделя пройдет для васдинамично, вы не ударите лицом в грязь. Выходные, как и положено, следуетпровести с семьей, родителями, дома или на даче.ДЕВАС самого начала недели типичные Девымогут почувствовать в себе огромные силы и взять бразды правления в свои руки.Мощный прилив энергии не оставит вас все последующие дни – не пугайтесь никакихфизических нагрузок, вам все будет по плечу. На выходных не следует сидеть вчетырех стенах – хорошее время для общения с друзьями.ВЕСЫНе следует равняться на показателиначала недели – скорее всего, в первые ее дни у вас не все заладится. Примерноначиная с четверга, положение выправляется в вашу пользу – фортунаповорачивается к вам лицом. Начиная с этого дня, все должно складываться в вашупользу. Выходные следует провести активно, динамично, не лежа на диване.СКОРПИОНВся наступившая неделя, скорее всего,будет для вас не очень удачной. Если в первой ее половине вы еще сможетедобиться определенных успехов, и то с помощью своих товарищей, то, начиная счетверга, вам лучше просто отдыхать, оставив лавры первенства своим товарищам.Новый прилив сил ожидается на выходных.СТРЕЛЕЦНе следует сдерживать свои порывы вначале недели – по крайней мере, в первые ее дни у вас все должно получаться,если вы нацелены на карьеру и бизнес. Начиная с четверга, если у вас что-то ине будет выходить, на помощь к вам придут друзья. Оба выходных дня, субботу ивоскресенье, следует провести дома, в спокойной обстановке.КОЗЕРОГДля Козерогов на наступившую неделю,пожалуй, самый лучший прогноз. С первого же дня вы сможете добиться успехов влюбых интеллектуальных делах. Если вы человек цели, то для вас более подходитвторая половина недели, начиная с четверга. Выходные дни не следует проводить водиночестве – посвятите их своим друзьям.ВОДОЛЕЙКонечно, Водолеи – люди бесшабашные,но сейчас стоит соизмерять свою активность с реальной опасностью. Корочеговоря, вся первая половина недели будет связана с определенным риском – берегитесебя. Другое дело – вторая половина недели. Вот тут вы и можете показать все,на что вы способны. Проведите выходные активно.РЫБЫВсю первую половину недели типичнымРыбам стоит посвятить коллективным мероприятиям. В любом случае, отрываться от своейкоманды вам вряд ли годится. Рыбам не нужно говорить об осторожности, но вчетверг и пятницу следует быть осмотрительнее. Если вы соскучились поприключениям, для них прекрасно подойдут выходные.