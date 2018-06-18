Неделя начнется на
растущей Луне, а это время наиболее подходит для начала новых дел, особенно
рассчитанных на долгий срок. Исключение – вторая половина четверга и начало
пятницы, когда будут 9 лунные сутки. Это время не подходит ни для
каких начинаний, покупок и даже советов с другими людьми. Проведите эти дни
спокойно.
Неделя начнется на
растущей Луне, а это время наиболее подходит для начала новых дел, особенно
рассчитанных на долгий срок. Исключение – вторая половина четверга и начало
пятницы, когда будут 9 лунные сутки. Это время не подходит ни для
каких начинаний, покупок и даже советов с другими людьми. Проведите эти дни
спокойно.
Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра
прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.
ОВЕН
В первую половину недели, как бы вам
ни хотелось выделиться, лучше побыть на подхвате, а не строить из себя важную персону. Смирите, хоть временно, свою гордыню. Вторую половину недели можно
посвятить коллективным мероприятиям. Если на выходных вас пригласят
принять участие в экстремальных приключениях, откажитесь.
ТЕЛЕЦ
Наступившая неделя начнется для вас с
большого плюса. Уже в понедельник вы почувствуете прилив творческой энергии,
которая не оставит вас в ближайшие дни. Начиная с четверга энергии поубавится –
придется заниматься простой рутинной работой. На выходных обязательно уделите
время своей второй половинке.
БЛИЗНЕЦЫ
Возможно, с самого первого дня недели
вам будет не до рекордов в производственном соревновании – много сил могут
занять неотложные домашние дела. Зато вторую половину недели вы можете
потратить, как вам заблагорассудится – это время для творчества, любви и
отдыха. На выходных займитесь своим драгоценным здоровьем.
РАК
Неделя должна начаться для вас
активно, правда, эта активность будет, скорее, не физической, а ментальной.
Ожидается много встреч, поездок и общения, но не все из этого будет
действительно полезным. Вторая половина недели будет не в пример спокойнее.
Выходные должны пройти для вас на ура – весело и ярко.
ЛЕВ
Возможно, под конец предыдущей недели
вы зарекомендовали себя незаменимым тружеником, поэтому уже в понедельник вы
можете рассчитывать на заслуженную награду. Вся неделя пройдет для вас
динамично, вы не ударите лицом в грязь. Выходные, как и положено, следует
провести с семьей, родителями, дома или на даче.
ДЕВА
С самого начала недели типичные Девы
могут почувствовать в себе огромные силы и взять бразды правления в свои руки.
Мощный прилив энергии не оставит вас все последующие дни – не пугайтесь никаких
физических нагрузок, вам все будет по плечу. На выходных не следует сидеть в
четырех стенах – хорошее время для общения с друзьями.
ВЕСЫ
Не следует равняться на показатели
начала недели – скорее всего, в первые ее дни у вас не все заладится. Примерно
начиная с четверга, положение выправляется в вашу пользу – фортуна
поворачивается к вам лицом. Начиная с этого дня, все должно складываться в вашу
пользу. Выходные следует провести активно, динамично, не лежа на диване.
СКОРПИОН
Вся наступившая неделя, скорее всего,
будет для вас не очень удачной. Если в первой ее половине вы еще сможете
добиться определенных успехов, и то с помощью своих товарищей, то, начиная с
четверга, вам лучше просто отдыхать, оставив лавры первенства своим товарищам.
Новый прилив сил ожидается на выходных.
СТРЕЛЕЦ
Не следует сдерживать свои порывы в
начале недели – по крайней мере, в первые ее дни у вас все должно получаться,
если вы нацелены на карьеру и бизнес. Начиная с четверга, если у вас что-то и
не будет выходить, на помощь к вам придут друзья. Оба выходных дня, субботу и
воскресенье, следует провести дома, в спокойной обстановке.
КОЗЕРОГ
Для Козерогов на наступившую неделю,
пожалуй, самый лучший прогноз. С первого же дня вы сможете добиться успехов в
любых интеллектуальных делах. Если вы человек цели, то для вас более подходит
вторая половина недели, начиная с четверга. Выходные дни не следует проводить в
одиночестве – посвятите их своим друзьям.
ВОДОЛЕЙ
Конечно, Водолеи – люди бесшабашные,
но сейчас стоит соизмерять свою активность с реальной опасностью. Короче
говоря, вся первая половина недели будет связана с определенным риском – берегите
себя. Другое дело – вторая половина недели. Вот тут вы и можете показать все,
на что вы способны. Проведите выходные активно.
РЫБЫ
Всю первую половину недели типичным
Рыбам стоит посвятить коллективным мероприятиям. В любом случае, отрываться от своей
команды вам вряд ли годится. Рыбам не нужно говорить об осторожности, но в
четверг и пятницу следует быть осмотрительнее. Если вы соскучились по
приключениям, для них прекрасно подойдут выходные.