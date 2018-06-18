Свежие данные аналитиков говорят о том, что самой большой популярностью среди отечественных покупателей пользуются автомобили, собранные в России. К ним относятся не только привычные ВАЗы и ГАЗы, но и локализованные иномарки.

Свежие данные аналитиков говорят о том, что самой большой популярностью среди отечественных покупателей пользуются автомобили, собранные в России. К ним относятся не только привычные "ВАЗы" и "ГАЗы", но и локализованные иномарки.