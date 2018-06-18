Свежие данные аналитиков говорят о том, что самой большой популярностью среди отечественных покупателей пользуются автомобили, собранные в России. К ним относятся не только привычные ВАЗы и ГАЗы, но и локализованные иномарки.
<a href="http://33live.ru/novosti/18-06-2018-bolee-polovina-avtoparka-rossii-otechestvennogo-proizvodstva.html" target="_blank">Более половина автопарка России - отечественного производства</a> - Свежие данные аналитиков говорят о том, что самой большой популярностью среди отечественных покупателей пользуются автомобили, собранные в России. К ним относятся не только привычные ВАЗы и ГАЗы, но и локализованные иномарки.
[url=http://33live.ru/novosti/18-06-2018-bolee-polovina-avtoparka-rossii-otechestvennogo-proizvodstva.html]Более половина автопарка России - отечественного производства[/url] - Свежие данные аналитиков говорят о том, что самой большой популярностью среди отечественных покупателей пользуются автомобили, собранные в России. К ним относятся не только привычные ВАЗы и ГАЗы, но и локализованные иномарки.