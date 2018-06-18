Жители Солсбери разочаровались в версии британских властей о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Неожиданное заявление сделала соседка Скрипаля, 45-летняя Лиза Кэри.

Жители Солсбери разочаровались в версии британских властей о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Неожиданное заявление сделала соседка Скрипаля, 45-летняя Лиза Кэри.Женщина уверена, что президент РоссииВладимир Путин "никогда бы не стал заказывать убийство" накануне выборов и чемпионатамира. Жительница Солсбери уверена, что наша страна не имела мотива для организации отравления семьиСкрипалей."Путин неглупый человек", – приводит слова Кэри TheNew York Times. "Еслибы он хотел кого-то убить, то они были бы уже мертвы. Кто-то его подставил", -заявила женщина. Отмечается,что такое же скептическое отношении к делу Скипалей существует и у другихжителей Солбери.В свою очередь лидер городского совета Солсбери и владелецместного паба Мэтью Дин отметил, что от британского правительства до сих порнет ответа, тогда как говорит только российское правительство. Он добавляет, "огромноеколичество людей" в городе говорят о неразъясненных в этом деле вопросах. Однако в целом отношениек инциденту в Великобритании разное.Напомним, что бывшего шпиона Сергея Скрипаля иего дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери 4 марта. Это спровоцироваломеждународный скандал. Великобритания и еще несколько стран выслали российскихдипломатов, на что наша страна ответила зеркальными мерами.