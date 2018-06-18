Жители Солсбери разочаровались в версии британских властей о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Неожиданное заявление сделала соседка Скрипаля, 45-летняя Лиза Кэри.
Жители Солсбери разочаровались в версии британских властей о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Неожиданное заявление сделала соседка Скрипаля, 45-летняя Лиза Кэри.
Женщина уверена, что президент России
Владимир Путин "никогда бы не стал заказывать убийство" накануне выборов и чемпионата
мира. Жительница Солсбери уверена, что наша страна не имела мотива для организации отравления семьи
Скрипалей.
"Путин не
глупый человек", – приводит слова Кэри The
New York Times. "Если
бы он хотел кого-то убить, то они были бы уже мертвы. Кто-то его подставил", -
заявила женщина. Отмечается,
что такое же скептическое отношении к делу Скипалей существует и у других
жителей Солбери.
В свою очередь лидер городского совета Солсбери и владелец
местного паба Мэтью Дин отметил, что от британского правительства до сих пор
нет ответа, тогда как говорит только российское правительство. Он добавляет, "огромное
количество людей" в городе говорят о неразъясненных в этом деле вопросах. Однако в целом отношение
к инциденту в Великобритании разное.
Напомним, что бывшего шпиона Сергея Скрипаля и
его дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери 4 марта. Это спровоцировало
международный скандал. Великобритания и еще несколько стран выслали российских
дипломатов, на что наша страна ответила зеркальными мерами.