Певец Роман Жуков продолжает воевать со своей пока еще
супругой Еленой. Артист обвиняет мять шестерых детей в пьянстве и разврате.
Певец Роман Жуков продолжает воевать со своей пока еще
супругой Еленой. Артист обвиняет мять шестерых детей в пьянстве и разврате.
Музыкант уже год один живет в Сочи. Он снимает шикарные апартаменты
в гостиничном комплексе. Порядок ему наводят горничные. Роман отмечает, что
наконец-то узнал, что такое настоящая чистота, мол, его супруга не отличалась хозяйственностью.
"Если сравнивать с тем сервисом, который делала моя бывшая жена – это не
сравнить", – сообщил исполнитель.
"Она перестала просто ночевать дома. Приходила в 10 утра, в
11 пьяная, и все это ладно там раз в неделю, пускай, но каждый день пошло – это
все в течение года полутора лет. Наплевать на дом на семью на мужа", – продолжил перечислять претензии к жене артист. Последней каплей для Романа стали измены Елены. Музыканту
позвонили знакомые и в красках описали, как его супруга кувыркается в постели с
любовником.
Елена вместе с детьми в Москве. "День-два в подушку
поплакала, потом успокоилась. Я сказала: "Я сильная женщина. Дети, мы сильные,
мы идем вперед. Если у нас папа ****, то ничего не поделаешь", – не стесняясь малолетних
отпрысков жестко прокомментировала Жукова.
Женщина призналась, что может пригубить два-три бокала вина
за вечер, но никогда не напивается. Тем более, тусовки – это часть работы: она устраивает
приемы, вечеринки и концерты. По словам Елены, у Романа, как говориться, у
самого рыльце в пушку: "Мне надоело 13 лет видеть, как мой муж пьет. Алкоголь
его губил. Я пыталась его спасти". Обвинения в изменах женщина считает
смехотворными, ведь она работающая мать шестерых детей. Единственное, о чем она
мечтает – это выспаться.
Жукова подозревает, что Роман просто устал быть отцом большого
семейства, поэтому предательски бросил их. Мол, сейчас он на побережье
загорает, а она пашет за троих содержа детей. "Я научилась золото закладывать.
Я научилась выживать без мужика", – посетовала Елена.
Жуков опровергает обвинения в скупости. В доказательство
своей правоты, он всем показывает отчеты о денежных переводах супруге. Также исполнитель ежемесячно
оплачивает ипотеку за стометровую квартиру в столице. Артист добавил, что не
хотел иметь много детей, он просто шел на поводу у жены, о чем сейчас жалеет.
Вскоре супругам предстоит пережить бракоразводный процесс.
Елена рада, что дети останутся с ней, но придется поделить совместно
нажитое имущество: квартиру в центре Москвы, загородный дом в Московской
области и пятимиллионный ипотечный кредит.
Однако Жукова не спешит разводиться. Она выиграла грин-карту,
позволяющую всей семье жить и работать в Америке. Елена надеется наладить свою жизнь за рубежом. Для получения визы она должна состоять в браке, сообщают корреспонденты программы "Ты не поверишь!" телеканала НТВ.