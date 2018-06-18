Певец Роман Жуков продолжает воевать со своей пока еще супругой Еленой. Артист обвиняет мять шестерых детей в пьянстве и разврате.

Певец Роман Жуков продолжает воевать со своей пока ещесупругой Еленой. Артист обвиняет мять шестерых детей в пьянстве и разврате.Музыкант уже год один живет в Сочи. Он снимает шикарные апартаментыв гостиничном комплексе. Порядок ему наводят горничные. Роман отмечает, чтонаконец-то узнал, что такое настоящая чистота, мол, его супруга не отличалась хозяйственностью."Если сравнивать с тем сервисом, который делала моя бывшая жена – это несравнить", – сообщил исполнитель."Она перестала просто ночевать дома. Приходила в 10 утра, в11 пьяная, и все это ладно там раз в неделю, пускай, но каждый день пошло – этовсе в течение года полутора лет. Наплевать на дом на семью на мужа", – продолжил перечислять претензии к жене артист. Последней каплей для Романа стали измены Елены. Музыкантупозвонили знакомые и в красках описали, как его супруга кувыркается в постели слюбовником.Елена вместе с детьми в Москве. "День-два в подушкупоплакала, потом успокоилась. Я сказала: "Я сильная женщина. Дети, мы сильные,мы идем вперед. Если у нас папа ****, то ничего не поделаешь", – не стесняясь малолетнихотпрысков жестко прокомментировала Жукова.Женщина призналась, что может пригубить два-три бокала виназа вечер, но никогда не напивается. Тем более, тусовки – это часть работы: она устраиваетприемы, вечеринки и концерты. По словам Елены, у Романа, как говориться, усамого рыльце в пушку: "Мне надоело 13 лет видеть, как мой муж пьет. Алкогольего губил. Я пыталась его спасти". Обвинения в изменах женщина считаетсмехотворными, ведь она работающая мать шестерых детей. Единственное, о чем онамечтает – это выспаться.Жукова подозревает, что Роман просто устал быть отцом большогосемейства, поэтому предательски бросил их. Мол, сейчас он на побережьезагорает, а она пашет за троих содержа детей. "Я научилась золото закладывать.Я научилась выживать без мужика", – посетовала Елена.Жуков опровергает обвинения в скупости. В доказательствосвоей правоты, он всем показывает отчеты о денежных переводах супруге. Также исполнитель ежемесячнооплачивает ипотеку за стометровую квартиру в столице. Артист добавил, что нехотел иметь много детей, он просто шел на поводу у жены, о чем сейчас жалеет.Вскоре супругам предстоит пережить бракоразводный процесс.Елена рада, что дети останутся с ней, но придется поделить совместнонажитое имущество: квартиру в центре Москвы, загородный дом в Московскойобласти и пятимиллионный ипотечный кредит.Однако Жукова не спешит разводиться. Она выиграла грин-карту,позволяющую всей семье жить и работать в Америке. Елена надеется наладить свою жизнь за рубежом. Для получения визы она должна состоять в браке, сообщают корреспонденты программы "Ты не поверишь!" телеканала НТВ.