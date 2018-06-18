В Израиле поймали иранского шпиона. Им оказался израильский экс-министр энергетики и национальных инфраструктур Гонен Сегев. В последнее время арестованный жил в Нигерии. Он был арестован в мае 2018 года.

В Израиле поймали иранского шпиона. Им оказался израильский экс-министр энергетики и национальных инфраструктур Гонен Сегев. В последнее время арестованный жил в Нигерии. Он был арестован в мае 2018 года.Израильтянам Гонена Сегева выдали правоохранительные органы Экваториальной Гвинеи, сообщает РИА Новости. Общая служба безопасности (ШАБАК) заявила, что израильтянин оказал содействие врагу в военное время и вел шпионскую деятельность против Израиля. Обвиняемый с 1992 по 1996 года был одновременно министром и депутатом Кнессета. А с 2012 года, используя свои старые связи, снабжал разнообразной информацией об Израиле иранскую разведку. Среди переданных данных были секреты энергетики Израиля, работы спецслужб и секретных объектов.18 июня 2018 года 62-летнему Гонену Сегеву официально предъявлено обвинение. Сегев служил в ВВС Израиля, в отставку ушел в звании капитана. За его плечами два высших образования: он окончил университеты Бен-Гуриона (медицина) и Тель-Авива (менеджмент).Правда, в 2005 году у обвиняемого в шпионаже возникли проблемы с законом: он был приговорен к 5 годам тюрьмы за попытку контрабанды наркотиков.