Детские площадки не для детей. Городская прокуратура проверяет игровые зоны во дворах. Во Владимире таких 500-от. Представители надзорного ведомства пока проинспектировали только малую часть, тем не менее, вопиющие нарушения уже зафиксированы. В каких песочницах играет владимирская детвора и по каким горкам катается, расскажет Алексей Дудин.

Детские площадки не для детей. Городская прокуратура проверяет игровые зоны во дворах. Во Владимире таких 500-от. Представители надзорного ведомства пока проинспектировали только малую часть, тем не менее, вопиющие нарушения уже зафиксированы. В каких песочницах играет владимирская детвора и по каким горкам катается, расскажет Алексей Дудин.Каким образом попасть на горку, спуститься с неё и при этом остаться целым - непонятно. Ступенек нет. Лист железа оторван. Сама конструкция вот-вот рухнет.Наталья, житель дома № 90 А по ул. Большая Московская: Дети школьники приходили, всю весну здесь с горки катались. Горка, да, вздулось железо, конечно, тут страшно! Детям кататься маленьким нельзя.Опасной на этой площадке считается не только горка. В аварийном состоянии также качели и другие игровые элементы.- Конструктивный элемент этой детской площадки находится в аварийном состоянии. К нему обеспечен открытый доступ детей, что недопустимо, потому что ребёнок может залезть на эту лесенку, упасть и будет причинён вред его здоровью.Эта детская площадка расположена во дворе многоквартирного дома. Отвечать за неё должна управляющая компания. Однако обслуживающая организация "умывает руки" - не наша зона ответственности.Елена Медведева, начальник отдела управкомпании Жилищник-центр: Логически, как бы да, но это не является придомовой территорией согласно кадастровому паспорту. Это не наша площадка, она расположена на муниципальной территории.А вот ещё одна территория для детского отдыха на муниципальной земле. Вот только пользуются ей отнюдь не дети.Галина, житель дома № 100 по ул. Горького: Городская площадка - она для алкоголиков, они чувствуют себя здесь великолепно. Нам пробуют её ремонтировать, и покрасили, хороший грибок был и всё, но как соберутся наши алкоголики местные. Всю ночь в тёплую погоду, там поют, пьют, милиция приезжает.Раньше в дневное время и мамочки с малышами здесь гуляли. Однако после того как песочница заросла травой, а из скамеек стали торчать гвозди они перестали водить сюда своих чад. Прокурор заявляет есть определённые ГОСТы, которым элементы на детской площадки должны соответствовать.Яна Сопнева, ст. помощник прокурора г. Владимира: Санкциями данной статьи предусмотрен штраф в размере от 100-та тысяч рублей на юрлиц. В данный момент мы будем устанавливать лиц, ответственных за обеспечение безопасности детей на данных площадках. В адрес виновников будут внесены представления об устранении нарушений.Мы сообщили о плачевном состоянии детских площадках, которые находятся на муниципальной земле в администрацию города. В мэрии ответили, что специалисты уже оценили масштаб ремонтных работ и в ближайшее время приступят к их выполнению. А вот эту детскую площадку ремонтирует уже управкомпания. Однако и здесь лестница шатается, да и песочница с качелями для детей не безопасны. Была ещё аварийная горка, но её уже убрали. Обслуживающая дом организация обещает поставить новую. Хотя и не считает эту площадку своей. И неудивительно - за её состояние полагается штраф 100 тысяч рублей.Антон Кириллов, директор ООО УК "Владстройконтакт": Очень важно определить балансодержателя детской площадки. Эта площадка находится на территории придомовой, но у нас нет документов о том, что эта площадка находится на балансе управляющей компании и в данный момент на балансе этого дома, что это является общим имуществом дома. Юридически она бесхозна получается? Да, юридически она получается бесхозна.Видимо здесь прокуроров и управкомпанию рассудит суд. Во Владимире порядка 500 детских площадок. Пока сотрудники надзорного ведомства проверили только 10 процентов, и вопросы возникли по каждому пятому объекту.