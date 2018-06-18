Детские площадки не для детей. Городская прокуратура проверяет игровые зоны во дворах. Во Владимире таких 500-от. Представители надзорного ведомства пока проинспектировали только малую часть, тем не менее, вопиющие нарушения уже зафиксированы. В каких песочницах играет владимирская детвора и по каким горкам катается, расскажет Алексей Дудин.
Детские площадки не для детей. Городская прокуратура проверяет игровые зоны во дворах. Во Владимире таких 500-от. Представители надзорного ведомства пока проинспектировали только малую часть, тем не менее, вопиющие нарушения уже зафиксированы. В каких песочницах играет владимирская детвора и по каким горкам катается, расскажет Алексей Дудин.
Каким образом попасть на горку, спуститься с неё и при этом остаться целым - непонятно. Ступенек нет. Лист железа оторван. Сама конструкция вот-вот рухнет.
Наталья, житель дома № 90 А по ул. Большая Московская: Дети школьники приходили, всю весну здесь с горки катались. Горка, да, вздулось железо, конечно, тут страшно! Детям кататься маленьким нельзя.
Опасной на этой площадке считается не только горка. В аварийном состоянии также качели и другие игровые элементы.
- Конструктивный элемент этой детской площадки находится в аварийном состоянии. К нему обеспечен открытый доступ детей, что недопустимо, потому что ребёнок может залезть на эту лесенку, упасть и будет причинён вред его здоровью.
Эта детская площадка расположена во дворе многоквартирного дома. Отвечать за неё должна управляющая компания. Однако обслуживающая организация "умывает руки" - не наша зона ответственности.
Елена Медведева, начальник отдела управкомпании Жилищник-центр: Логически, как бы да, но это не является придомовой территорией согласно кадастровому паспорту. Это не наша площадка, она расположена на муниципальной территории.
А вот ещё одна территория для детского отдыха на муниципальной земле. Вот только пользуются ей отнюдь не дети.
Галина, житель дома № 100 по ул. Горького: Городская площадка - она для алкоголиков, они чувствуют себя здесь великолепно. Нам пробуют её ремонтировать, и покрасили, хороший грибок был и всё, но как соберутся наши алкоголики местные. Всю ночь в тёплую погоду, там поют, пьют, милиция приезжает.
Раньше в дневное время и мамочки с малышами здесь гуляли. Однако после того как песочница заросла травой, а из скамеек стали торчать гвозди они перестали водить сюда своих чад. Прокурор заявляет есть определённые ГОСТы, которым элементы на детской площадки должны соответствовать.
Яна Сопнева, ст. помощник прокурора г. Владимира: Санкциями данной статьи предусмотрен штраф в размере от 100-та тысяч рублей на юрлиц. В данный момент мы будем устанавливать лиц, ответственных за обеспечение безопасности детей на данных площадках. В адрес виновников будут внесены представления об устранении нарушений.
Мы сообщили о плачевном состоянии детских площадках, которые находятся на муниципальной земле в администрацию города. В мэрии ответили, что специалисты уже оценили масштаб ремонтных работ и в ближайшее время приступят к их выполнению. А вот эту детскую площадку ремонтирует уже управкомпания. Однако и здесь лестница шатается, да и песочница с качелями для детей не безопасны. Была ещё аварийная горка, но её уже убрали. Обслуживающая дом организация обещает поставить новую. Хотя и не считает эту площадку своей. И неудивительно - за её состояние полагается штраф 100 тысяч рублей.
Антон Кириллов, директор ООО УК "Владстройконтакт": Очень важно определить балансодержателя детской площадки. Эта площадка находится на территории придомовой, но у нас нет документов о том, что эта площадка находится на балансе управляющей компании и в данный момент на балансе этого дома, что это является общим имуществом дома. Юридически она бесхозна получается? Да, юридически она получается бесхозна.
Видимо здесь прокуроров и управкомпанию рассудит суд. Во Владимире порядка 500 детских площадок. Пока сотрудники надзорного ведомства проверили только 10 процентов, и вопросы возникли по каждому пятому объекту.