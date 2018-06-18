12 июля 2018 года на стадионе “Родина” под эгидой Российского футбольного союза пройдет детский благотворительный турнир “Кубок Доброты”. Организатором турнира является благотворительный фонд “Добрые дела”. Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Московской области, а также известных российских футболистов, таких как: Александр Самедов, Дмитрий Сенников и Сергей Юран.

12 июля2018 года на стадионе “Родина” под эгидой Российского футбольного союзапройдет детскийблаготворительный турнир “Кубок Доброты”. Организаторомтурнира является благотворительный фонд “Добрые дела”. Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Московскойобласти, а также известных российских футболистов, таких как:Александр Самедов, Дмитрий Сенников и Сергей Юран.Длякого организуется этот турнир?Основными участниками этого турнира являютсядети, которые в силу независящих от них обстоятельств вынуждены проживать не слюбящими родителями, а в детских домах.Основнаяидея и цель турнира.Главная цель футбольного турнира – это подарить детям праздник. Ожидается участие более 100 детей изразных регионов России, чьи мечты должны обязательно осуществиться. Сейчасоргкомитет работает над тем, чтобы турнир посетили звезды мирового футбола.Ведь это мечта каждого ребенка – прикоснуться к легенде.Будетли победитель турнира?Формально будут команды, которые займут местав тройке. В любом турнире должен быть спортивный принцип. Но главное, что наэтом футбольном празднике не будет проигравших, призы получат все участникитурнира. Все эти дети, они априори победители, потому что они смотряттрудностям в лицо и преодолевают их. Ожидается, что вручение призов и подарковбудут осуществлять суперзвезды мирового футбола.А сразу после награждения, все дети будут объединены вединую команду и они сыграют в футбол против звезд футбола.На чтомы надеемся?Мы будем рады, если этот турнир поможет детям поверитьв себя, если они потеряли надежду, то вновь обрести ее, если почва сталауходить из под ног, то чтобы они вновь твердо стояли на ногах. Мы верим, чтоэтот турнир станет событием, которое поможет им стать успешными людьми,несмотря на все трудности.Датамероприятия: 12 июля 2018 года.Местопроведения турнира: стадион “Родина” (Московская область, г.о.Химки, ул. Чкалова, 4а).