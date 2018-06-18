Нам привычно разделять друг друга по знакам зодиака и причислять себя к представителям того или иного знака. Кроме черт характера, внешности и особенностей восприятия, зодиак наделяет нас и другими более глубокими свойствами. Согласно древней мудрости, мы то, что мы едим. А свойства человека по его знаку призывают отдавать предпочтение определенным продуктам.

Нампривычно разделять друг друга по знакам зодиака и причислять себя кпредставителям того или иного знака. Кроме черт характера, внешности иособенностей восприятия, зодиак наделяет нас и другими более глубокимисвойствами. Согласно древней мудрости, мы то, что мы едим. А свойства человекапо его знаку призывают отдавать предпочтение определенным продуктам.Не всем известно,что за физиологию, функционирование организма и процесс пищеварения вастрологической карте на момент рождения отвечает положение Луны, а не Солнца,по расположению в зодиаке которого, мы себя и идентифицируем. Ваш лунный знаквы можете узнать в любой астрологической программе, включая интернет–сервисы попостроению натальной карты. А его качества расскажут, какая диета является длявас наиболее подходящей, какие продукты необходимыми, а какие не желательны,какого режима питания вам стоит придерживаться.Если ваша Лунанаходится в знаке Овна, вы наверняка очень активны и расходуете много сил. Все делаете интенсивно и с размахом. Поэтомуосновной вашей пищей должны быть сложные углеводы и белки – каши, мясо, рыба,бобовые. Вам обязательно необходимо завтракать, насыщая организм энергией ссамого утра. А вот еды перед сном нужно избегать. Можно добавлять в пищупряности, специи, но не переборщите. С Луной в Овне, как и в других огненныхзнаках, сложно соблюдать меру. Употребляя алкоголь, четко помните, что вопьянении вас тянет на "подвиги". Поэтому позаботьтесь, чтобы ваша компаниябыла надежной.Обладатели Луны вТельце – любители "вкусненького". Вы наверняка не можете себе отказывать всоблазнительном кусочке торта, не готовы пройти мимо ароматных кулинарныхтворений уютных кафе и реагируете, как никто другой, на грамотно продуманнуюмаркетологами упаковку продуктов. Вы любите употреблять пищу красиво и сами являетесьмастерами сервировки. Обязательно ешьте больше зелени – салата, укропа,петрушки и лука. А в сладком соблюдайте меру. Опасность лишнего веса актуальнадля вас всю жизнь, поэтому следует избегать мучных,крахмалистых продуктов, а плотный обед всегда дополнять легкими салатиками изсвежих овощей.Луна в Близнецахколичеству предпочитает разнообразие. Наилучший вариант пищевого распорядка —есть понемногу и часто. Можете смело экспериментировать в кулинарии иобязательно пробуйте новые продукты. Вам следует отказаться от привычки есть находу и питаться фастфудом. Кроме того, старайтесь хотя бы во время приема пищи молчатьи тщательно пережевывать. Добавляйте в рацион чернослив, изюм, курагу, которыеблаготворно действуют на вашу тонко организованную нервную систему.Для Луны в Раке,склонной к ностальгии по детству, важно наличие в рационе молочных икисломолочных продуктов, сладостей и выпечки. Вы любите традиционную кухню,обожаете блюда в стиле "как у мамы" и не равнодушны к домашним закруткам.Соблюдайте меру в употреблении соли, ваша питьевая вода должна быть максимальночистой. Кроме того, есть после стрессов и эмоциональных проблем вампротивопоказано, как и нервничать во время еды.Ваша Луна в знакеЛьва предпочитает мясную, тщательно приготовленную пищу. Еда должна бытьпреимущественно горячей. Вегетарианство явно не для вас. Обязательно следите зауровнем холестерина в крови, избегайте жирной тяжелой пищи, красного мяса. Авот овощи с грубой клетчаткой – кабачки и баклажаны, а также фрукты – сливы,инжир и апельсины, снимающие сердечное напряжение будут весьма кстати.С Луной в Деве вамвсегда важны диета, регулярность и рациональность в питании. Такие продукты как консервы, животные жиры, сырокопчености и сладости крайне нежелательны длявас. Не рекомендуется употреблять и жареные продукты. Главный акцент следуетсделать на вегетарианском питании: вареные овощи, крупы, бобовые, макароны.Если трудно отказаться от мяса, то не повредит иногда позволить себе вареногоцыпленка или тушеную телятину. Масло для приготовления пищи следует выбиратьтолько растительное.Обладателям Луны вВесах необходима сбалансированная еда. Все должно быть в меру. Особенно этокасается соленого и кислого. Пить на ночь любые напитки вам противопоказано. Избегать следует сырокопченых колбас и окороков, маргарина,острых приправ, соусов, сладкой сдобы. Неумеренная еда будет неминуемосказываться на фигуре. В ежедневном рационе должны присутствовать проращенныезлаки, растительное масло, моллюски,овощи.ДляЛуны в Скорпионе важна страсть во всем. И еда не исключение. Вы – любители пищис интенсивными вкусовыми качествами. И вам действительно можно позволять себевремя от времени "вредное" – жареное, острое, жирное, сладкое, копченое, соленое.Строгие диеты вам не подходят категорически. Даже ограничивая себя в пище шесть дней в неделю, на седьмой вам все же необходимо себя побаловать. Лучшеувеличьте физические нагрузки в спортзале. А, несмотря на любовь к острымприправам, хрену, горчице, чили и подобным, злоупотреблять ими вам не следует.Луна в Стрельценеравнодушна к картофельным блюдам. А также масштабности застолий. Вы обожаетестол, ломящийся от яств и часто "едите глазами". В меню вам сложно выбирать —вы хотите все и часто заказываете лишнее. Готовите также – чем больше, темлучше. Вам следует избегать переедания и жирной пищи,ограничить в еде животные жиры, заменить их растительными, исключить или свестик минимуму алкогольные напитки. В повседневном рационе упор сделать на бобовые– фасоль, горох, сою и на свежие овощи и фрукты.С Луной в Козерогенеобходимо заботиться о здоровье опорно–двигательного аппарата, суставов,связок. Поэтому рацион должен бытьнасыщен кальцием и другими минералами. Особенно полезен вам коллагеновый белок,содержащийся в холодце, рыбной ухе, молочных продуктах. Обязательно включайте впитание творог, кисели, отварное нежирное мясо. Вам важно соблюдать распорядокв питании, можно перед едой позволить себе бокал сухого вина, что существенноактивизирует ваше вялое пищеварение.Луна в Водолее веде неприхотлива. Может спокойно перекусывать на ходу, не особо заботясь оритуале питания. В то же время вам рекомендуется отдать предпочтение легкойпище. Избегать следует консервов и всякой "химии", атакже жиров животного происхождения и сливочного масла. В ежедневное менюдолжны входить свежие фрукты и овощи, твердые сыры, зелень, орехи, миндаль.Сахар рекомендуется заменить медом, соль – ароматическими травами. Неперетруждайте свой пищеварительный аппарат во второй половине дня. На ужинограничьтесь стаканом кефира, а в лучшем случае откажитесь и от него.Луне в Рыбахнеобходимо сделать акцент на морепродуктах. Очень полезен салат из морскойкапусты. Вам, к сожалению, проще других получить пищевое отравление. Поэтому состорожностью употребляйте консервы, грибы, незнакомые экзотические фрукты,полуфабрикаты. Продукты с истекающим сроком годности лучше сразу выбрасывайте,не рискуйте. Избегайте жирной пищи, острых соусов и подливок, едких пряностей иособенно крепких алкогольных напитков. Рекомендуется устраивать разгрузочныедни и переходить на растительную пищу: рис, кукурузу, горох и овощи.Используя этипростые звездные советы, вы можете не только контролировать вес, но икорректировать состояние организма, сохранять бодрость и здоровье долгие годы.