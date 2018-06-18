В Лос-Анджелесе выставлен на продажу дом лидера культовой группы Nirvana Курта Кобейна. Дочь музыканта просит за него 2,7 миллиона долларов.

В объявлении о продаже указано, что в гараже, который продается вместе с домом, находится студия записи, где работал Кобейн и его друзья, пишет РБК со ссылкой на американские СМИ.Дом площадью 302 квадратных метров расположен на участке 0,1 га. Недвижимость продается впервые.В 2015 году в американском городе Абердин продавали дом детства Кобейна. Мать и сестра музыканта настаивали на том, чтобы недвижимость частично превратили в музей рок-звезды.