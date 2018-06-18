Сборная Бельгии в своем стартовом матче на чемпионате мира в России разгромила панамскую команду со счетом 3:0. Лишь во втором тайме подопечные Роберто Мартинеса сумели сломить сопротивление соперника. Дважды в этой встрече отличился форвард красных дьяволов Ромелу Лукаку.

Сборная Бельгии в своем стартовом матче на чемпионате мира в России разгромила панамскую команду со счетом 3:0. Лишь во втором тайме подопечные Роберто Мартинеса сумели сломить сопротивление соперника. Дважды в этой встрече отличился форвард "красных дьяволов" Ромелу Лукаку.В первом тайме зрители так и не дождались забитых мячей. У бельгийцев, являющихся фаворитами матча, мало что получалась в стартовом отрезке игры. Им никак не удавалось преодолеть насыщенную оборону панамской сборной.В самом начале второго тайма "красные дьяволы" все же сумели найти лазейку в защитных порядках соперника. На 47-й минуте Дрис Мертенс удачно приложился по летящему мячу, послав мяч по дуге в дальний угол ворот. Гол получился на загляденье.Чуть позже Лукаку удвоил преимущество бельгийцев, удачно сыграв головой. Не прошло и семи минут, как он же оформил дубль, доведя счет до разгромного. Бельгийцы возглавили с тремя очками группу G, в которой помимо них выступают панамцы, тунисцы и англичане.