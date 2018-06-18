В Киргизии задержан бывший премьер Жанторо Сатыбалдиев. Он заподозрен в коррупции. Операцию по задержанию подозреваемого провели сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

В Киргизии задержан бывший премьер Жанторо Сатыбалдиев. Он заподозрен в коррупции. Операцию по задержанию подозреваемого провели сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.Жанторо Сатыбалдиев помещен в изолятор временного содержания до решения суда, сообщает ТАСС.Сатыбалдиев возглавлял киргизское правительство с 2012 по 2014 годы. Экс-премьер Киргизии женат, у него четверо детей. Экс-премьер работал первым замминистра транспорта, возглавлял администрацию Оша, руководил аппаратом президента Киргизии.22 ноября 2007 года против руководства Государственной администрации Ошской области, которую возглавлял Сатыбалдиев, было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Через пять дней Сатыбалдиев был снят с занимаемых им постов указом президента Курманбека Бакиева с формулировкой "за недостатки в работе".