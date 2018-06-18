В Киргизии задержан бывший премьер Жанторо Сатыбалдиев. Он заподозрен в коррупции. Операцию по задержанию подозреваемого провели сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.
В Киргизии задержан бывший премьер Жанторо Сатыбалдиев. Он заподозрен в коррупции. Операцию по задержанию подозреваемого провели сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.
Жанторо Сатыбалдиев помещен в изолятор временного содержания до решения суда, сообщает ТАСС.
Сатыбалдиев возглавлял киргизское правительство с 2012 по 2014 годы. Экс-премьер Киргизии женат, у него четверо детей. Экс-премьер работал первым замминистра транспорта, возглавлял администрацию Оша, руководил аппаратом президента Киргизии.
22 ноября 2007 года против руководства Государственной администрации Ошской области, которую возглавлял Сатыбалдиев, было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Через пять дней Сатыбалдиев был снят с занимаемых им постов указом президента Курманбека Бакиева с формулировкой "за недостатки в работе".