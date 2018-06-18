18 июня в Нижнем Новгороде состоялся матч чемпионата мира между сборными Швеции и Южной Кореи. Бывший защитник Краснодара Андреас Гранквист стал автором победного мяча в этой встрече. Шведы оказались сильнее южнокорейцев со счетом 1:0.

18 июня в Нижнем Новгороде состоялся матч чемпионата мира между сборными Швеции и Южной Кореи. Бывший защитник "Краснодара" Андреас Гранквист стал автором победного мяча в этой встрече. Шведы оказались сильнее южнокорейцев со счетом 1:0.В первом тайме преимуществом владели футболисты в желто-синих майках. На 20-й минуте игры Маркус Берг обязан был забивать, когда очутился в одиночестве перед вратарем соперника, но Чо Хен У проявил чудеса реакции и спас команду от неминуемого гола.Чуть позже серьезную травму получил защитник Южной Кореи Пак Чу Хо и вынужден был покинуть поле на носилках.После перерыва шведам все-таки удалось открыть счет в этой встрече. На 65-й минуте бывший защитник "Краснодара" Андреас Гранквист забил с пенальти, который был назначен лишь после просмотра видеоповтора. Этот гол оказался победным.