В Суздальском кремле проводят экскурсии в виртуальной реальности. В одночасовую программу входит прогулка по территории Кремля, древним земляным валам и посещение двора Архиерейского ..

В Суздальском кремле проводят экскурсии в виртуальной реальности. В одночасовую программу входит прогулка по территории Кремля, древним земляным валам и посещение двора Архиерейского дома.Группа набирается от трех до 12 человек. Стоимость билета на одного человека составляет 800 рублей. Попасть на экскурсию в очках виртуальной реальности можно по пятницам в 14.00 и 16.00, а в субботу и воскресенье в 11.00, 13.00 и 15.00