15 июня в Экспертном центре Проектный офис развития Арктики ПОРА состоялся Дискуссионный клуб на тему Экологическое образование в школах Арктической зоны РФ. Эксперты пришли к выводу о необходимости повышения экологической грамотности детей.
15 июня, в день столетия юннатского движения в России, в Экспертном центре "Проектный офис развития Арктики ПОРА" состоялся Дискуссионный клуб на тему "Экологическое образование в школах Арктической зоны РФ".
Открывая заседание, модератор Александр Воротников (доцент РАНХ и ГС, эксперт ПОРА, кандидат химических наук) отметил, что Арктика – это особый регион с уникальной флорой, фауной и экосистемой. Уже сегодня в школах Арктической зоны вводятся уроки, направленные на повышение экологической грамотности детей. В настоящее время страна переходит к "зеленому" развитию. Однако не все знают, что это такое. Часто встречается мнение, что экология – это дорогое удовольствие. Но именно "зеленое" (устойчивое) развитие дает новые технологии.
Учителя, специалисты по экологии находятся на острие этого вопроса, так как им необходимо учить детей, от которых зависит будущее страны и мира. Во время заседания учителя рассказали о своих проектах, которые они уже реализуют с ребятами, и предложили увеличить экологическую составляющую в образовании школьников, сделать обучение практикоориентированным, усилить методическое обеспечение и ввести в школах преподавание экологии.
Эксперт "Лиги здоровья нации" по вопросам семьи, эксперт "Деловой России" Ирина Несивкина отметила важность создания специального курса, который будет разработан с учетом экологической уникальности Арктики и традиций его коренного населения.
Представители современного подхода в экологическом образовании Эльвира Зинатуллина (координатор проекта "Экокласс", МОЭО "ЭКА", "Экологические уроки для каждой школы") и Анна Баженова (заместитель директора ФГБОУ ДО "Федеральный детский эколого-биологический центр") показали проекты онлайн-образования для школьников и педагогов. Они отметили необходимость повышения имиджа учреждений, вузов и профессий, связанных с экологией, а также подчеркнули важность согласованности образовательных программ и экологических мероприятий.
Менеджер региональных программ ПОРА Олеся Кужель представила совместный проект Экофонда СФУ и Экспертного центра ПОРА "Сохраним белого медведя". Проект предполагает создание в Норильске просветительского центра, в котором будут проводиться занятия с детьми с использованием современных технологий. Главным героем познавательных уроков об Арктике станет белый мишка.
Интерес и поддержку участников Дискуссионного клуба вызвало предложение руководителя Экологического пресс-центра Общественной палаты РФ, координатора проекта "Детский экологический пресс-центр" Владиславы Ковалевской. Целью пресс-центра является подготовка нового поколения журналистов-профессионалов, понимающих неразрывную связь Человека и Природы и умеющих грамотно освещать экологическую проблематику. Экспертный центр ПОРА поддержал инициативу и готов принять активное участие в создании детских эко-пресс-центров.
Доцент кафедры экономики природопользования Экономического факультета МГУ Петр Кирюшин заявил, что для формирования "зеленой" экономики на государственном уровне необходимо готовить лидеров, которые будут поддерживать устойчивое развитие. С 2015 года проходит фестиваль "ВузЭкоФест": более 50 вузов-участников ежегодно внедряют у себя "зеленую" инфраструктуру. По мнению Кирюшина, который является сооснователем фестиваля, решения, разработанные на базе школ и институтов, могут в дальнейшем приниматься и для городов.
Подводя итоги мероприятия, Александр Воротников выделил основные аспекты внедрения экологии в школах и повышения экологической грамотности в Арктической зоне России:
- обучение детей должно опираться на традиции северных регионов, не забывая о приезжающем и работающем в Арктике населении;
- обучение экологии нужно начинать с детского сада, когда дети наиболее восприимчивы к информации;
- в школах экологию нужно вводить не как отдельную дисциплину, а как междисциплинарный курс с обязательной прикладной частью;
- метод донесения экологической информации необходимо изменить на современный, интересный подрастающему поколению;
- необходимо разработать курс экологии с учетом региональных особенностей Арктики;
- на базе "Атласа новых профессий" сформулировать список профессий, необходимых для Арктики;
- создать единый центр в Арктической зоне РФ, координирующий все экологические мероприятия.
В заключении Александр Воротников отметил, что инициативы будут эффективны в том случае, если они поддерживаются и сверху и снизу. На днях в структуру министерства природных ресурсов и экологии были включены два новых департамента: государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий и в области гидрометеорологии, изучения Арктики и Антарктики. Создание департаментов своевременно и актуально, и их деятельность усилит экологическую составляющую в работе министерства в целом.