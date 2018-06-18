15 июня в Экспертном центре Проектный офис развития Арктики ПОРА состоялся Дискуссионный клуб на тему Экологическое образование в школах Арктической зоны РФ. Эксперты пришли к выводу о необходимости повышения экологической грамотности детей.

15 июня, в день столетия юннатского движения в России, в Экспертном центре "Проектный офис развития Арктики ПОРА" состоялся Дискуссионный клуб на тему "Экологическое образование в школах Арктической зоны РФ".Открывая заседание, модератор Александр Воротников (доцент РАНХ и ГС, эксперт ПОРА, кандидат химических наук) отметил, что Арктика – это особый регион с уникальной флорой, фауной и экосистемой. Уже сегодня в школах Арктической зоны вводятся уроки, направленные на повышение экологической грамотности детей. В настоящее время страна переходит к "зеленому" развитию. Однако не все знают, что это такое. Часто встречается мнение, что экология – это дорогое удовольствие. Но именно "зеленое" (устойчивое) развитие дает новые технологии.Учителя, специалисты по экологии находятся на острие этого вопроса, так как им необходимо учить детей, от которых зависит будущее страны и мира. Во время заседания учителя рассказали о своих проектах, которые они уже реализуют с ребятами, и предложили увеличить экологическую составляющую в образовании школьников, сделать обучение практикоориентированным, усилить методическое обеспечение и ввести в школах преподавание экологии.Эксперт "Лиги здоровья нации" по вопросам семьи, эксперт "Деловой России" Ирина Несивкина отметила важность создания специального курса, который будет разработан с учетом экологической уникальности Арктики и традиций его коренного населения.Представители современного подхода в экологическом образовании Эльвира Зинатуллина (координатор проекта "Экокласс", МОЭО "ЭКА", "Экологические уроки для каждой школы") и Анна Баженова (заместитель директора ФГБОУ ДО "Федеральный детский эколого-биологический центр") показали проекты онлайн-образования для школьников и педагогов. Они отметили необходимость повышения имиджа учреждений, вузов и профессий, связанных с экологией, а также подчеркнули важность согласованности образовательных программ и экологических мероприятий.Менеджер региональных программ ПОРА Олеся Кужель представила совместный проект Экофонда СФУ и Экспертного центра ПОРА "Сохраним белого медведя". Проект предполагает создание в Норильске просветительского центра, в котором будут проводиться занятия с детьми с использованием современных технологий. Главным героем познавательных уроков об Арктике станет белый мишка.Интерес и поддержку участников Дискуссионного клуба вызвало предложение руководителя Экологического пресс-центра Общественной палаты РФ, координатора проекта "Детский экологический пресс-центр" Владиславы Ковалевской. Целью пресс-центра является подготовка нового поколения журналистов-профессионалов, понимающих неразрывную связь Человека и Природы и умеющих грамотно освещать экологическую проблематику. Экспертный центр ПОРА поддержал инициативу и готов принять активное участие в создании детских эко-пресс-центров.Доцент кафедры экономики природопользования Экономического факультета МГУ Петр Кирюшин заявил, что для формирования "зеленой" экономики на государственном уровне необходимо готовить лидеров, которые будут поддерживать устойчивое развитие. С 2015 года проходит фестиваль "ВузЭкоФест": более 50 вузов-участников ежегодно внедряют у себя "зеленую" инфраструктуру. По мнению Кирюшина, который является сооснователем фестиваля, решения, разработанные на базе школ и институтов, могут в дальнейшем приниматься и для городов.Подводя итоги мероприятия, Александр Воротников выделил основные аспекты внедрения экологии в школах и повышения экологической грамотности в Арктической зоне России:- обучение детей должно опираться на традиции северных регионов, не забывая о приезжающем и работающем в Арктике населении;- обучение экологии нужно начинать с детского сада, когда дети наиболее восприимчивы к информации;- в школах экологию нужно вводить не как отдельную дисциплину, а как междисциплинарный курс с обязательной прикладной частью;- метод донесения экологической информации необходимо изменить на современный, интересный подрастающему поколению;- необходимо разработать курс экологии с учетом региональных особенностей Арктики;- на базе "Атласа новых профессий" сформулировать список профессий, необходимых для Арктики;- создать единый центр в Арктической зоне РФ, координирующий все экологические мероприятия.В заключении Александр Воротников отметил, что инициативы будут эффективны в том случае, если они поддерживаются и сверху и снизу. На днях в структуру министерства природных ресурсов и экологии были включены два новых департамента: государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий и в области гидрометеорологии, изучения Арктики и Антарктики. Создание департаментов своевременно и актуально, и их деятельность усилит экологическую составляющую в работе министерства в целом.