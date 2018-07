Электрическая моторная лодка Jaguar Vector V20E установила новый мировой рекорд скорости на воде. Электрокатер, за штурвалом которого сидел соучредитель и технический директор команды Jaguar Vector Питер Дредж, разогнался до 88,62 мили в час (около 142,6 км/ч).

Электрическая моторная лодка Jaguar Vector V20E установила новый мировой рекорд скорости на воде. Электрокатер, за штурвалом которого сидел соучредитель и технический директор команды Jaguar Vector Питер Дредж, разогнался до 88,62 мили в час (около 142,6 км/ч).Заплыв проводился на озере Конистон-Уотер в Камбрии, на северо-западе Англии. Дредж совершил два заезда по 20 минут — в ту и обратную сторону. Максимальная скорость катера фиксировалась на километровом отрезке. Предыдущий мировой рекорд — 76,8 миль в час (123,6 км/ч) — был установлен десять лет назад.#ICYMI earlier – A new world record! @jaguarvector & @Jaguar with @WilliamsAdvEng break the #maritime #electric world #speed record #JaguarElectrifies #AdvantageEngineered Find out more at https://t.co/qvlLQPKVJr pic.twitter.com/DPQLlFiI0W— Williams Advanced Engineering (@WilliamsAdvEng) 15 июня 2018 г.Небольшой, но высокоскоростной катер был разработан экспертами Vector при участии компании Williams Advanced Engineering. Технические характеристики V20E держатся в секрете. Команда, вероятно, задействовала те же "железо" и технологии, которые Jaguar применяет в гонках класса Formula E с участием электромобилей. Предположительно, лодка оснащена двумя электромоторами, суммарная мощность которых составляет без малого 300 лошадиных сил.Британская Jaguar Land Rover, принадлежащая индийскому автопроизводителю Tata Motors, пробует силы и на рынке "люксовых" электрокаров. В марте фирма анонсировала свой первый компактный кроссовер с двумя электромоторами — I-Pace.∎Илон Маск запустит "подземный трамвай" в аэропорт Чикаго читайте такжеОбщая мощность двух его электродвигателей равняется 394 лошадиным силам, суммарная емкость батарей — 90 кВт/ч. С нуля до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,5 секунды. Запас хода — около 380 километров. Автомобиль сможет получать обновления софта "по воздуху", как те же Tesla. В США поставки I-Pace начнутся во второй половине года.