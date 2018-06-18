Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о новых пенсионных реформах, которые планируется ввести в обозримом будущем. Так, правительство намерено отказаться от балльной системы, которая была введена в 2015 году.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о новых пенсионных реформах, которые планируется ввести в обозримом будущем. Так, правительство намерено отказаться от "балльной" системы, которая была введена в 2015 году.Голикова утвердительно ответила на вопрос телеведущего, планируется ли в России уход от "балльной" пенсионной системы. Она подчеркнула, что это сложное решение, но его так или иначе придется это принимать, сообщает .Вице-премьер напомнила, что с учетом новых изменений размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка. "Это индивидуальный расчет. И мы готовы эти расчеты предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения", – пояснила она.Более того, Голикова рассказала, что в данный момент ведется работа над проектом закона о накопительной части пенсии, пишет . Предполагается, что осенью 2018 года он уже будет представлен на общественное обсуждение, добавила она.По словам чиновницы, это может быть второй частью пенсии, передает сайт "". "Но это пока обсуждается как добровольный элемент пенсионной системы, не обязательный", – подчеркнула вице-премьер.Ранеепредседатель правительства Федерации Дмитрий Медведев выступил с заявлением о том, что увеличение пенсионного возраста позволит индексировать пенсии почти на 1000 рублей в год. При этом в последние годы выплаты росли лишь на 400-500 рублей.