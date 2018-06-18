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<a href="http://33live.ru/novosti/18-06-2018-ferrari-vypustila-superkar-kotoryj-nevozmozhno-kupit.html" target="_blank">Ferrari выпустила суперкар, который невозможно купить</a> - На гонке в Ле-Мане в минувшие выходные компания Ferrari продемонстрировала особую версию купе 488 Pista под названием Piloti Ferrari. Несмотря на чисто визуальные отличия от стандартного суперкара, новинка оказалась доступна крайне малому числу клиентов компании.