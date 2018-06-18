Международная федерация футбола была вынуждена открыть дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Мексики после матча немцев и мексиканцев на чемпионате мира в России. Причиной стало поведение болельщиков североамериканской команды, скандировавших гомофобные кричалки в адрес соперника.

Международная федерация футбола была вынуждена открыть дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Мексики после матча немцев и мексиканцев на чемпионате мира в России. Причиной стало поведение болельщиков североамериканской команды, скандировавших гомофобные кричалки в адрес соперника.Как сообщает РИА Новости, фанаты сборной Мексики выбрали своей мишенью вратаря Мануэля Нойера. Когда мяч оказывался у стража ворот немецкой команды, они начинали оскорблять его, намекая на нетрадиционную ориентацию последнего.Стоит отметить, что Федерация футбола Мексики уже не раз была оштрафована из-за подобного поведения болельщиков в сомбреро.