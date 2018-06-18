Руководство пермского Амкара решило прекратить существование команды, не заявившись на следующий сезон даже в Профессиональную футбольную лигу. Ранее РФС отозвал лицензию у клуба из-за проблем с финансированием.

Руководство пермского "Амкара" решило прекратить существование команды, не заявившись на следующий сезон даже в Профессиональную футбольную лигу. Ранее РФС отозвал лицензию у клуба из-за проблем с финансированием."Будет ли "Амкар" заявляться в ПФЛ? Нет, не будет. Финансирования нет. Какой смысл копить долги?" – цитирует владельца пермского клуба Геннадия Шилова "Спорт-экспресс".Напомним, что "Амкар" сохранил прописку в высшем футбольном дивизионе России, обыграв в переходных матчах "Тамбов". Теперь на его место претендует махачкалинский "Анжи", вылетевший по итогам прошедшего сезона в ФНЛ.