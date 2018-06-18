Сборная Англии огласила стартовый состав на свой первый матч чемпионата мира-2018 против команды Туниса. С первых минут на поле выйдут игроки Тоттенхэма Гарри Кейн и Деле Алли, а место в воротах займет голкипер Эвертона Джордан Пикфорд.

Сборная Англии огласила стартовый состав на свой первый матч чемпионата мира-2018 против команды Туниса. С первых минут на поле выйдут игроки "Тоттенхэма" Гарри Кейн и Деле Алли, а место в воротах займет голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд.Кроме них на поле стадиона "Волгоград-Арена" в составе англичан выйдут Рахим Стерлинг, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Гарри Магуайр, Киран Триппьер, Эшли Янг, Джесси Лингард и Джордан Хендерсон.У команды Туниса с первых минут появятся ТуМуэ Ассен, Сиам Бен-Юссеф, Яссин Мерья, Дилан Бронн, Али Маалул, Анис Бадри, Ферджани Сасси, Элье Скири, Фахреддин Бен-Юссеф, Вахби Хазри, Наим Слити.