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<a href="http://33live.ru/novosti/18-06-2018-glava-audi-arestovan-po-podozreniyu-v-moshennichestve-c-vyxlopami.html" target="_blank">Глава Audi арестован по подозрению в мошенничестве c выхлопами</a> - В Германии продолжаются задержания топ-менеджеров концерна VW Group в связи с дизельгейтом. На сей раз правоохранители взяли под арест руководителя компании Audi, который может быть причастен к махинациям с дизельными двигателями.