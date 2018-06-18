Компания Google в сотрудничестве с Медицинским центр при Стэнфордском университете, Калифорнийским и Чикагским университетов разработала систему на основе искусственного интеллекта, позволяющую c высокой точностью определить вероятность кончины пациента. Точность прогноза близка к 95%, что на 10% выше ныне применяющихся моделей.

Компания Google в сотрудничестве с Медицинским центр при Стэнфордском университете, Калифорнийским и Чикагским университетов разработала систему на основе искусственного интеллекта, позволяющую c высокой точностью определить вероятность кончины пациента. Точность прогноза близка к 95%, что на 10% выше ныне применяющихся моделей.Нейросеть Google взвешивает целый ряд факторов, включая этническую принадлежность человека, ранее поставленные ему диагнозы, возраст и пол, данные лабораторных анализов и основные показатели жизнедеятельности, включая пульс, дыхание и температуру тела. ИИ обучали на массиве обезличенных медицинских данных 216 221 взрослого человека, между которыми были выстроено свыше 46 миллиардов связей.Помимо смерти, компьютерные алгоритмы в силах определить, с какой вероятностью может произойти незапланированная госпитализация в течение 30 дней после выписки, а также продолжительность пребывания в больнице. "Когда пациенты попадают в клинику, у них возникает много вопросов насчет того, что случится дальше. 'Когда я смогу вернуться домой?', "Я поправлюсь?", "Мне нужно будет возвращаться?" — сказал исследователь Google Элвин Раджкумар. — Предсказание того, что будет дальше, — это естественное применение машинного обучения".В качестве примера ученые привели пациентку, страдавшую раком молочной железы. Доктора оценивали вероятность летального исхода в 9,4%, нейросеть — в 19,9%. Система Google, к сожалению, оказалась более точна, пишет The Daily Mail.∎ИИ научился диагностировать рак кожи лучше врачей читайте такжеПредоставленные компанией данные пока не были подтверждены независимо. Тем не менее, впоследствии ИИ поможет врачам точнее прогнозировать ход болезни и оценивать вероятность осложнений.