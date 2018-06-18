В ряде СМИ вечером 18 июня появилась информация о госпитализации Иосифа Кобзона в онкоцентр. Сообщалось, что у него ухудшилось самочувствие. Позже представитель артиста подтвердила эту информацию. В 2005 году у Иосифа Кобзона диагностировали онкологическое заболевание.

В ряде СМИ вечером 18 июня появилась информация о госпитализации Иосифа Кобзона в онкоцентр. Сообщалось, что у него ухудшилось самочувствие. Позже представитель артиста подтвердила эту информацию "Пятому каналу".При этом она отметила, что опасений за жизнь Иосифа Давыдовича нет. "Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы", — заявила пресс-секретарь Кобзона.Как пишет StarHit, 80-летний певец и депутат Госдумы сам обратился в одну из московских клиник с жалобами на ухудшение самочувствия, и врачи предложили ему остаться на обследование.В 2005 году у Иосифа Кобзона диагностировали онкологическое заболевание. Он перенес две операции и с тех пор находится под постоянным наблюдением врачей.