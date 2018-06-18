Смартфоны Apple на операционной системе iOS, релиз которой намечен на осень, при звонке на номер экстренных служб начнут передавать GPS-координаты звонящего. Как обещают в Apple, данные о местоположении человека, попавшего в беду, будут передаваться безопасно и автоматически.

Смартфоны Apple на операционной системе iOS, релиз которой намечен на осень, при звонке на номер экстренных служб начнут передавать GPS-координаты звонящего. Как обещают в Apple, данные о местоположении человека, попавшего в беду, будут передаваться "безопасно и автоматически".Новая функция призвана существенно сократить время реакции спасателей. Ни в каких других ситуациях, не связанных с чрезвычайными, геолокационные данные отправляться не будут.За передачу данных будет отвечать встроенная в iOS 12 технология Next Generation 911, разработанная партнером Apple, компанией RapidSOS. Человеку, набравшему номер 911, не придется объяснять диспетчеру, где он находится, — за него это сделает само устройство. Функция заработает в США осенью. Будет ли она доступна в других странах, неясно.iOS 12 была представлена в начале этого месяца на летней конференции WWDC. Апдейт увеличит производительность даже устаревших устройств Apple 5-летней давности, добавит режим Screen Time, отображающий частоту использования приложений, групповой видеочат FaceTime (до 32-х человек), ярлыки Siri, персонализируемые аватары Memoji, меняющие лицо человека на эмодзи, и массу других функций.∎Apple представила iOS 12: как iPhone и iPad изменятся осенью читайте такжеВыход iOS 12 намечен на сентябрь—октябрь. Её можно будет бесплатно установить на все устройства, на которых запускается текущая "операционка", iOS 11: на смартфоны начиная с iPhone 5s и планшеты, начиная с iPad Air и iPad mini 2, а также на плееры iPod Touch 6-го поколения.