Исторический центр выгорает. Сразу два пожара в центре Владимира за последние сутки. Рассматриваются все версии. Нельзя исключать и поджога. Что говорят пострадавшие, и как пожарным удалось отстоять улицу Урицкого? В репортаже Александра Инина.

Исторический центр выгорает. Сразу два пожара в центре Владимира за последние сутки. Рассматриваются все версии. Нельзя исключать и поджога. Что говорят пострадавшие, и как пожарным удалось отстоять улицу Урицкого? В репортаже Александра Инина.(ул. Урицкого)Анна Васильевна смотрит как догорает её дом. Слёз нет, только шок. Помнит, что пришла из магазина. Разложила продукты на столе. И вдруг услышала что-то потрескивает. А это горит стена соседнего дома. Нашла документы, паспорт. Но огонь с ядовитым дымом распространялись с такой быстротой, что бабушка растерялась. Документы так в доме и остались.Анна Курникова, жительница дома № 7: Наверху надо взять документы. Ящик весь из стола вытащила. Куда нести. А дым прямо всё - я уже не вижу. Побежала в огород. А в огороде всё черно, ничего не видно.В доме четыре квартиры - низ каменный, верх деревянный. Огонь пришёл с соседнего девятого дома по сараям. Они тоже деревянные. Пожарные получили сигнал о возгораниях в 12-52. И работали оперативно. Иначе сгоревших домов могло быть больше. На Урицкого некоторые постройки стоят буквально стена к стене.Дмитрий Ермолаев, начальник службы пожаротушения МЧС по Владимирской области: Общая площадь пожара около 400-т метров квадратных с учётом хозяйственных построек, расположенных с тыльной стороны жилых домов. Тушение пожара осложнялось тем, что была очень плотная застройка с учётом. как я уже сказал хозпостроек. И как мы можем наблюдать - третий дом, который удалось отстоять, находится на расстоянии метра и даже менее метра.Пожары на Урицкого случаются не впервые. Говорить о том, что это неосторожное обращение с огнём кого-то из жителей, неисправная электропроводка или преднамеренный поджог пока рано. Открытое горение было ликвидировано за полтора часа. На пожаре работало больше сорока человек и 12-ть единиц техники, в том числе пожарный поезд. Погибших и пострадавших нет. Эвакуирован один человек, ещё двое из домов вышли самостоятельно.(ул. Вознесенская)Воскресений вечер у пожарных тоже выдался неспокойным. Возгорание произошло на улице Вознесенской. Сначала можно было подумать, что горит популярный гостиничный комплекс. По сводкам МЧС, возгорание случилось в жилом трёхэтажном доме. Сообщение спасатели получили чуть позже половины одиннадцатого вечера, и уже через две минуты первое пожарное подразделение было на месте. К тому времени, кровля была охвачена огнём полностью.Евгения Плаксий, зам. начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области: По прибытии первого пожарного подразделения в 22-36, как мы видим они прибыли достаточно быстро - оперативно, было установлено, что происходит горение чердачного помещения по всей площади. Дом кирпичный, многоквартирный. На пожаре пострадала кровля и чердачное помещение на площади 180 кв. метров.При визуальном осмотре дома видно также, что огонь затронул также квартиры на 3-ем, и 2-ом этажах. В здании размещалась ещё и таксомотрная компания БИ-БИ. Сегодня её телефоны не работали. По некоторым данным, владелец компании сам жил в этом доме. Его знакомые и жители соседних домов говорят, что пожар по этому адресу случается не впервые. Источником беспокойства была квартира как раз на третьем этаже. Якобы, те, кто в ней находились, могли спровоцировать возгорание. Возможно, их не устраивало соседство с таксомоторной компанией.- Соседка что-то выкинула из окна, и всё загорелось сразу.- А вот эта соседка, она любит выпить?- Любит выпить.- Молодая-старая?- Ну, как молодая, за 50 уж ей. За 50 лет. Она давно уже пьёт. Уж мне 55, а ей ещё больше, наверное.Борьба с огнём продолжалась около 40 минут. Полностью проливка здания завершилась в час ночи. На пожаре работало 26 человек с привлечением 9 единиц техники. Из дома было эвакуировано три человека, в том числе один ребёнок. И на том. и на другом пожаре работали дознаватели. У них по закону есть 10 суток, чтобы назвать точные причины возгораний.