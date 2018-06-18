За прошлую неделю военно-воздушные силы НАТО шесть раз высылали истребители для перехвата российских боевых самолетов в небе над Балтикой. Военные добавляют, что сейчас роль воздушных регулировщиков выполняют пилоты из Испании и Португалии. Чем могли угрожать российские самолеты литовское минобороны не уточнило.

За прошлую неделю военно-воздушные силы НАТО шесть раз высылали истребители для перехвата российских боевых самолетов в небе над Балтикой, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Литвы. Военные добавляют, что сейчас роль воздушных регулировщиков выполняют пилоты из Испании и Португалии. Чем могли угрожать российские самолеты, которые двигались над нейтральными водами с соблюдением всех международных правил, литовское минобороны не уточнило.Напомним, вчера у российских границ появился стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B ВВС США. Он несколько часов летал недалеко от побережья Крыма и Краснодарского края. Добрался даже до Сочи. В то же время рядом с Туапсе и Новороссийском кружил американский самолет-шпион P-8A Poseidon.