Власти Мадейры решили убрать из аэропорта ставшую мемом страшноватую скульптуру футболиста Криштиану Роналду. На этом настояли родственники спортсмена. Местные жители собирают подписи для возвращения статуи. По их словам, она привлекала к региону внимание туристов.

Власти Мадейры решили убрать из аэропорта ставшую мемом страшноватую скульптуру футболиста Криштиану Роналду. На этом настояли родственники спортсмена. Местные жители собирают подписи для возвращения статуи. По их словам, она привлекала к региону внимание туристов, сообщает Bleacher Report.Неоднозначная скульптура Роналду появилась в аэропорту португальского острова в 2017 году. Люди отметили, что бюст имеет мало общего с футболистом. Вскоре скульптура спортсменом стала мемом и объектом шуток.Some of the all-time great Cristiano Ronaldo moments pic.twitter.com/57Tx9VhbUm— B/R Football (@brfootball) 29 марта 2017 г.Пятнадцатого июня, в день, когда Роналду сделал хет-трик в матче против Испании на Чемпионате мира в России, статую без всяких анонсов поменяли на другую. Брат футболиста отменил, что новая скульптура выглядит лучше. Старая статуя отправится в музей португальца.Автор "страшной" скульптуры Мануэль Сантош отметил, что замена статуи стала для него неприятным сюрпризом. Он рассказал, что неприятие скульптуры обществом стало для него кошмаром и обернулось депрессией.Жители Мадейры солидарны с Сантошем. Они считают, что скульптура прославила остров, и не хотят от нее избавляться.