В большой футбол играют даже маленькие. Во Владимире стартовал Чемпионат «Смолл Болл Фест». Городские соревнования по мини-футболу среди дошкольников в таком масштабе проводится впервые. За кубок, как и в профессиональной игре, борются 32 сборные команды. Юным спортсменам от 5 до 7 лет. Какую подготовку малыши прошли в детских садах, они рассказали Татьяне Даниловой.

В большой футбол играют даже маленькие. Во Владимире стартовал Чемпионат Смолл Болл Фест. Городские соревнования по мини-футболу среди дошкольников в таком масштабе проводится впервые. За кубок, как и в профессиональной игре, борются 32 сборные команды. Юным спортсменам от 5 до 7 лет. Какую подготовку малыши прошли в детских садах, они рассказали Татьяне Даниловой.Борьба за мяч оказалась не шуточной. На поле - сборные 2-ого и 3-ого детских садов. Видно сразу, что малыши к игре готовились, забить гол в ворота противника ни та ни другая команда не позволила. Поэтому юным футболистам назначили пенальти.В воротах 6 летний Елисей. Юный голкипер не пропустил ни одного мяча. И привёл команду к победе.Елисей, воспитанник детского сада №3: Потому что нас тренировали 2 раза. Нас учили, если мяч по земле, просто ножку поставить и он дальше не пройдёт.Городской чемпионат по мини-футболу среди дошкольников Смолл Болл Фест во Владимире проводится в первые. Его открытие было приурочено к Чемпионату мира-2018. Владимирские соревнования стартовали на стадионе Лыбедь и собрали около 2 тысяч человек, как самих игроков, так и зрителей. За маленьких спортсменов очень активно болели и взрослые, и дети.- Надо мальчикам играть в футбол?– Надо.– А зачем?– Чтобы они были настоящими мальчиками.Каждый матч длился по 15 минут. Если же победителя выявить не удавалось, юным футболистам, как и взрослым, предлагалось пробить серию пенальти. Судейство на этом чемпионате было не очень строгое. Но маленькие бомбардиры выкладывались на все сто.Не хватать мяч руками и защищать ворота – основные футбольные правила ребята знали.Антон, воспитанник детского сада №34: Отбирать мяч у противника, уметь забивать мяч в ворота. Защищать ворота, когда надо выходить из ворот. Если мяч летит над воротами, он должен подпрыгивать, а иногда и падать.Юлия Сидорко, организатор чемпионата по мини-футболу среди дошкольников: Конечно же у нас абсолютно все правила полностью упрощены для деток, потому что здесь есть определённая специфика. Главное – не победить, мы считаем, а главное – привить им любовь к спорту, чтобы уже в этом возрасте они его полюбили и продолжили свои спортивные занятия.Этот чемпионат по мини-футболу для дошколят стал настоящим событием в жизни - говорят их воспитатели. Ещё вчера мальчишки болели по телевизору за сборную страны, и вот уже они сами на поле защищают честь садика.Елена Шишканова, заместитель заведующей по УВР в детском саду №110: С большим энтузиазмом! Вся страна на подъёме, на патриотическом таком настроении. Мы все болеем за нашу команду, за отечественную. И, конечно, дети не остаются в стороне от этого. И детей готовил тренер, мы морально настраивали детей. С огромной радостью сюда приехали.На поле юных игроков выводили профессиональные футболисты из клуба Торпедо. И перед игрой наставники даже успели потренировать детей.Олег Медведев, начальник городского управления по физической культуре и спорту: Очень важно то, что со всеми этими сборными командами работают специалисты отрасли физической культуры и спорта, наши спортсмены, которые развивают футбол в городе Владимире. И я думаю, что действительно такая ранняя специализация повлияет на то, что ребята выберут для себя приоритетом занятия физической культуры и спорта.Сейчас во Владимире на базе школ работает 13 футбольных клубов. Как же всё-таки родителям разглядеть в ребёнке – будущую звезду футбола?Артём Ковешников, вратарь ФК Торпедо:- Я посоветую спросить самого мальчика, если у него есть желание, он будет заниматься. Если нет желания, его ничем не заставишь.- А всё-таки чтобы как Роналду стать?– Как Роналду стать, надо познакомиться с Роналду, и спросить у него, как он им стал. Я думаю это упорный труд и вера в себя. Все детишки способны по-своему, их надо каждого рассматривать под микроскопом. Я думаю в дальнейшем они более раскроются не обязательно в футболе, у всех свои способности и разойдутся по разным видам спорта.По словам организаторов чемпионата, все команды-участники уникальные. У каждой был свой уровень спортивной подготовки. Например, в каких-то детских садах футболом с детьми занимаются с 3-х летнего возраста.Евгений Алексеенко, зам. начальника управления образования г. Владимира: У всех детских садов есть спортзал. У некоторых, маленьких детсадов он совмещён с актовым залом, но спортзал есть. И у большинства садов есть неплохие, и даже хорошие спортивные площадки уличные. Поэтому заниматься есть где. Очень часто сады, расположенные рядом со школами, я знаю, что дети выходят на большие школьные стадионы для того, чтобы поиграть, позаниматься спортом.Кроме футбольной зоны, на чемпионате досуг был организован и для гостей праздника. И пока одни дети гоняли мяч, другие прыгали на батутах, были заняты в конкурсах и мастер-классах. Чемпионату по мини-футболу среди дошкольников Смолл Болл Фест проходит в три этапа. Два уже позади. Финальная игра состоится 23 июня в спортивном сквере на Стрелецкой. Все участники Чемпионата будут награждены сладкими призами и памятными наградами.