18.06.2018

2018-06-18 19:10:22

Из воинской части в Йошкар-Оле сбежал солдат

В воинской части Йошкар-Олы солдат из Удмуртии самовольно покинул место несения службы, передает портал . Молодой человек был одет в военную форму и головной убор защитного цвета. Оружия с собой он не брал. Пока солдат считается пропавшим без вести. Его ищут сотрудники военной части и полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.