Ведущего американского канала AMC Криса Хардвика отстранили от работы. Это произошло после того, как его экс-возлюбленная Хлое Дикстра обвинила мужчину в изнасиловании.

Ведущего американского канала AMC Криса Хардвика отстранили от работы. Это произошло после того, как его экс-возлюбленная Хлое Дикстра обвинила мужчину в изнасиловании.Хардвик будет полностью отстраненот сотрудничества до выяснения обстоятельств. Администрация канала сообщила,что шоу "Разговор с Крисом Хардвиком" временно не будет выходить в эфир. Приэтом в AMC сообщили,что с ведущим канал много лет связывали хорошие рабочие отношения с КрисомХардвиком уже много лет.Бывшая девушка звезды экрана ранееопубликовала в Сети большой пост, посвященный ее трехлетним токсичнымотношениям с неким очень знаменитым мужчиной. По ее словам, он неоднократнопринуждал ее к сексу, а также эмоционально подавлял, сообщает CNN.Примечательно, что имяХардвика в тексте не называлось. Однако по некоторым данным читатели поняли,что Дикстра говорит именно о нем. Телеведущий опроверг все обвинения.Крис Хардвик был помолвлен с моделью и актрисой Джасиндой Бэрретт,встречался с актрисой Джанет Вэрни, атакже встречался с моделью и актрисой Хлоей Дикстрой (с конца 2011 года до июля 2014 года). 20 августа 2016 годаХардвик женился на модели, блогере и актрисе Лидии Херст, скоторой встречался два года до брака. Мужчина открыто говорит о том, что впрошлом был алкоголиком и не употребляет спиртное с 2003 года.