Ведущего американского канала AMC Криса Хардвика отстранили от работы. Это произошло после того, как его экс-возлюбленная Хлое Дикстра обвинила мужчину в изнасиловании.
Ведущего американского канала AMC Криса Хардвика отстранили от работы. Это произошло после того, как его экс-возлюбленная Хлое Дикстра обвинила мужчину в изнасиловании.
Хардвик будет полностью отстранен
от сотрудничества до выяснения обстоятельств. Администрация канала сообщила,
что шоу "Разговор с Крисом Хардвиком" временно не будет выходить в эфир. При
этом в AMC сообщили,
что с ведущим канал много лет связывали хорошие рабочие отношения с Крисом
Хардвиком уже много лет.
Бывшая девушка звезды экрана ранее
опубликовала в Сети большой пост, посвященный ее трехлетним токсичным
отношениям с неким очень знаменитым мужчиной. По ее словам, он неоднократно
принуждал ее к сексу, а также эмоционально подавлял, сообщает CNN.
Примечательно, что имя
Хардвика в тексте не называлось. Однако по некоторым данным читатели поняли,
что Дикстра говорит именно о нем. Телеведущий опроверг все обвинения.
Крис Хардвик был помолвлен с моделью и актрисой Джасиндой Бэрретт,
встречался с актрисой Джанет Вэрни, а
также встречался с моделью и актрисой Хлоей Дикстрой (с конца 2011 года до июля 2014 года). 20 августа 2016 года
Хардвик женился на модели, блогере и актрисе Лидии Херст, с
которой встречался два года до брака. Мужчина открыто говорит о том, что в
прошлом был алкоголиком и не употребляет спиртное с 2003 года.