В Сети появился любопытный лайфхак. Женщина нашла удобный способ сходить в туалет в пышном свадебном платье.

В Сети появился любопытный лайфхак. Женщинанашла удобный способ сходить в туалет в пышном свадебном платье.Идеей поделился Facebook-аккаунтDjsweeby. Своим открытием поделилась одна из невест.Для комфортного похода втуалет она использовала сумку IKEA, сообщает Mirror. Женщина прорезала в ней отверстие инадела как юбку. В итоге подол свадебного наряда поместился в сумку.Невеста сообщала, что такой помощникобошелся ей всего лишь в 0,8 евро. А смастерила она его за день до главной вжизни церемонии."Это заняло всего три минуты.Сумка существенно облегчила мне жизнь в день свадьбы, хотя она стоит копейки",– написала она в посте. Ноу-хау собрало 20 тысяч лайков.Но пока одни гордятся тем, что смогли найтидешевый способ не запачкать свадебное платье, другие поражают стоимостьюнарядов на церемонии бракосочетания. Так, ранее дочь миллиардера АлександраЧигиринского Ирина вышла замуж в платье 14 миллионов рублей. Цена нарядавозмутила россиян и стала поводом для горячего обсуждения в социальных сетях.На угощение для гостей семьи молодоженов потратили не менее 30 миллионов рублей.