Ирина Шейк сделала короткую стрижку. Модель опубликовала фото, на котором предстала в новом образе, однако большинству поклонников он не пришелся про вкусу.

Ирина Шейк сделала короткую стрижку. Модель опубликовала фото, на котором предстала в новом образе, однако большинству поклонников он не пришелся про вкусу.Фанаты моделей привыкли к тому, что их кумиры часто меняют имидж, этому способствует сама профессия. Однако Ирина Шейк, несмотря на разнообразие, все равно отличалась неизменно длинными темными волосами естественного оттенка, яркими светлыми глазами и пухлыми губами. Собственно, этим российская манекенщица и была узнаваема. Но теперь все изменилось.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ирина опубликовала фотографию, на которой запечатлена в черном пиджаке на голое тело. Модель продемонстрировала глубокое декольте. Однако все внимание фанатов привлекла не пышная грудь Шейк, а ее коротко стриженые волосы. А еще модель обзавелась челкой.Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к новому образу модели. Кто-то пришел в восторг, а кто-то высказал мнение, что Ирина лишилась "секса". "Ой нет... Зачем? ((( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "великолепно", "Прическа ужас", "Как после болезни 🙈", "Этож ***", "Ужасно, где красивые длинные волосы? 😢😢", "Ирина конечно очень красивая, но эта прическа мне не нравится 😞", "Очень крутой образ, правда!! И очень смелый👍🏼" – высказали свое мнение интернет-пользователи.Ранее Ирину Шейк раскритиковали за чрезмерно откровенное платье, которое та надела для выхода на красную дорожку в Каннах. Ушлые папарацци умудрились заснять соблазнительную модель в таких ракурсах, что любой внимательный зритель мог разглядеть полное отсутствие белья у Ирины и явно вываливающиеся бока.