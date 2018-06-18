С 2016 года единственным действительным подтверждением того, что вы обладаете недвижимостью, является выписка из Единого государственного реестра.

Каждая купленная квартира должна быть зарегистрирована по всем правилам. Это позволит распоряжаться приобретенными квадратными метрами по своему усмотрению и совершать любые сделки с ними. Например, продавать, дарить или передавать в наследство. Но для этого собственник должен обладать зарегистрированными в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) правами на жилье. Эксперты компании "Метриум" проанализировали, как и где грамотно оформить документы, чтобы получить заветную запись в реестре, и на что стоит обратить внимание.Сразу же возникает вполне закономерный вопрос — а какие права на недвижимость нужно регистрировать? Как утверждают эксперты, государственной регистрации подлежат право собственности на недвижимость и все совершаемые с ней сделки: купли-продажи, дарения и наследования и пр. Все перечисленные сведения об объекте заносятся в единую базу ЕГРН и хранятся там в актуальном на текущий момент виде.При покупке недвижимости на вторичке, оформление права собственности, ложится на плечи покупателя. При этом неважно, гражданин России он, иностранец или вовсе не имеет гражданства.Есть еще один важный момент — права собственника, которому еще не исполнилось 14 лет, регистрирует его законный представитель, а недееспособного — его опекун.Следующий важный этап — оформление права собственности на недвижимое имущество. Для этого владельцу недвижимости нужно обратиться в регистрирующий орган (офис "Мои документы" или офис Росреестра), а затем подождать 5-12 дней, в зависимости от особенностей конкретной ситуации.Необходимо помнить, что при регистрации права собственности на квартиру, необходимо уплатить государственную пошлину в размере 2000 рублей для физических и 22000 рублей для юридических лиц.Еще один немаловажный момент — подтверждение права собственности на недвижимое имущество. Многие до сих пор убеждены, что свидетельство розового цвета с печатью — это доказательство права собственности на недвижимый объект. Однако с 2016 года единственным действительным подтверждением того, что вы обладаете недвижимостью, является выписка из Единого государственного реестра. И сейчас самое главное — это иметь зарегистрированное в системе право собственности, а не обладать им на каком-либо бумажном носителе.Информацию из реестра может легко получить каждый человек. Выписку выдадут в течение пяти дней в электронном или бумажном виде. В ней будет указано, кто является собственником на текущий момент. Стоимость услуги составляет 300 рублей для физических лиц и 950 рублей – для юридических.И, наконец, самый важный момент — какие документы нужны.Прежде всего, это заявление на регистрацию, в котором указываются сведения о собственнике и о недвижимости, а также действиях, которые должны быть совершены.Также для Росеестра необходимы следующие документы:– удостоверяющий личность (паспорт),– правоустанавливающий (тот, на основании которого вы стали владельцем),– квитанция об уплате госпошлины.Если же возникают какие-то вопросы или сложности, специалисты не только помогут с заполнением заявления, но и проверят на правильность документы, а также исправят неточности. Именно по это причине риск получить отказ в оформлении из-за допущенных ошибок будет сведен к минимуму.